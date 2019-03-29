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10 Burda AVM’den Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne özel işbirliği

Balıkesir’in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne özel 30 Mart Cumartesi günü Sahne 10’da, otizmli bireyler ve ailelerine destek olmak amacıyla Balıkesir’de kurulan ilk ve tek otizm vakfı OBİDEV işbirliğiyle gerçekleştirilecek şenlik ile farkındalık oluşturuyor.

29 Mart 2019 Cuma 16:49
10 Burda AVM’den Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne özel işbirliği

Balıkesir’in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne özel 30 Mart Cumartesi günü Sahne 10’da, otizmli bireyler ve ailelerine destek olmak amacıyla Balıkesir’de kurulan ilk ve tek otizm vakfı OBİDEV işbirliğiyle gerçekleştirilecek şenlik ile farkındalık oluşturuyor.


Özel gereksinimli ve otizm spektrum bozukluğu tanısı almış bireylerin ve ailelerinin sosyalleşme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren OBİDEV, toplumdaki diğer bireylerin otizm farkındalığını artırmaya ve özel gereksinimli bireyler ile doğal gelişimli bireylerin etkileşim içinde bulunmalarına destek oluyor. Otizm dostu “MAVİCAN” maskotunun da yer alacağı şenlikte, OBİRİTİM müzik grubu da kulakların pasını silecek.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:49
  1. doğa

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