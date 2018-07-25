Ağaç İstanbul
0553 313 94 23

10. BRICS Zirvesi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde başladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:08
10. BRICS Zirvesi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde başladı.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Zirveye, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede BRICS üyesi ülke liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

İş dünyasından çok sayıda temsilcinin katıldığı zirve, Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden sonraki yeni dönemde NATO Zirvesi'nin ardından katılacağı ikinci uluslararası toplantı olacak.
Dünya nüfusunun yüzde 40'ından ve küresel ekonominin yüzde 20'sinden fazlasını oluşturan BRICS ülkelerinin geçen yılki toplam dış ticaret hacmi, 5.9 trilyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Geçen yıl Türkiye'nin BRICS üyesi 5 ülkeye toplam ihracatı 7.3 milyar dolar, bu ülkelerden ithalatı ise 53.4 milyar dolar seviyesindeydi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:08
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. cumhurbaşkanı
  3. İslam İşbirliği Teşkilatı
  4. 10 BRICS

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak
    1. Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları..
    2. Sütlüce'de çöken binanın çevresindeki..
    3. Musk ismine yasak geldi!
    4. Avrupa Birliği'nden Türkiye'deki..
    5. Hayvan barınağında skandal! Açlıktan..
    6. Bedelli askerlik teklifinde değişiklik..
    7. Bakanlıktan pasaport açıklaması!..
    8. Apple MacBook Pro sorununu kabul etti!
    9. ABD'li Brunson hakkında flaş karar! Ev..
    10. Diş beyazlatmanın zararı var mıdır?
    11. Meteorolojiden İstanbul'un için dolu..
    12. AK Parti'de 3 il başkanlığına atama!
    13. Meteorolojiden İstanbul'un 8 ilçesi..
    14. Mahir Ünal: Siyasetin gündemini..
    15. Mustafa Varank'tan çelik üreticilerine..
    16. Büyük tehlike! Kızlı erkekli ormanda..
    17. ABD'li rahip Brunson hakkında flaş karar
    18. Güneş çarpmasına neler iyi gelir?
    19. Sponsorlar devreye girdi! Ronaldo'dan..
    20. Adnan Oktar örgütü tutuklularına..
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!