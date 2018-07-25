10. BRICS Zirvesi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde başladı.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Zirveye, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede BRICS üyesi ülke liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

İş dünyasından çok sayıda temsilcinin katıldığı zirve, Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden sonraki yeni dönemde NATO Zirvesi'nin ardından katılacağı ikinci uluslararası toplantı olacak.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ından ve küresel ekonominin yüzde 20'sinden fazlasını oluşturan BRICS ülkelerinin geçen yılki toplam dış ticaret hacmi, 5.9 trilyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Geçen yıl Türkiye'nin BRICS üyesi 5 ülkeye toplam ihracatı 7.3 milyar dolar, bu ülkelerden ithalatı ise 53.4 milyar dolar seviyesindeydi.