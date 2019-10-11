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Kolombiya’da 10 bin kişi sokaklara çıktı! Ortalık savaş alanına döndü

Kolombiya’daki birçok kentte öğrenciler protesto düzenleyip polisle çatıştı. Maddi hasarın meydana geldiği ve polislerin taşlı saldırı karşısında zor anlar yaşadığı olaylar neticesinde gözaltına alınan olmadı.

11 Ekim 2019 Cuma 09:01
Kolombiya’da 10 bin kişi sokaklara çıktı! Ortalık savaş alanına döndü

Kolombiya'nın başkenti Bogota’da 3 hafta bazı akademisyenlerin yolsuzluk yaptıklarının ortaya çıkmasıyla protesto gösterileri düzenleyen öğrenciler, “polisin eylemlerdeki tavrı” ve hükümetin geçen yıl varılan eğitim bütçesi anlaşmasına uymadığı iddiası nedeniyle yeniden birçok kentte sokağa çıktı.

Genelde sorunsuz başlayan protesto yürüyüşleri miting alanlarında polisle göstericiler arasında yaşanan arbede ve çatışmalarla sona erdi.

10 bin kişi katıldı

Başkent Bogota’da düzenlenen yürüyüş ve mitinge Javeriana, ulusal üniversite Universidad Nacional, şehir üniversitesi Distrital ve Pedagoji Üniversitesi öğrencilerinin başı çektiği yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Öğrenciler kentin farklı bölgelerinden, miting için Bogota’nın tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü. Gruptaki maskeli kişilerin taşlarla saldırması üzerine polis biber gazlı müdahalede bulundu.

Protestocu öğrencilerin büyük çoğunluğu müdahalenin ardından dağılırken maskeli kişiler ve güvenlik güçlerindeki arbede bir müddet devam etti.

Etraftaki binaların hasar aldığı ve polislerin taşlı saldırı karşısında zor anlar yaşadığı olaylar neticesinde gözaltına alınan olmadı.

Başkent Bogota’nın yanı sıra Bucaramanga, Cali, Barranquilla ve Medellin gibi önemli kentlerdeki öğrenci protestoları da arbede ve polis müdahalesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:01
  1. Kolombiya
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