"10 Bin Kadın Girişimci Programı"ndan mezun girişimciler bir araya geliyor

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle Goldman Sachs Vakfı tarafından hayata geçirilen "10 Bin Kadın Girişimci Programı"ndan mezun kadın girişimciler, yarın üniversitenin Çekmeköy kampüsünde bir araya gelecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Goldman Sachs Vakfı tarafından global bir proje olarak hayata geçirilen ve Türkiye'de Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen "10 Bin Kadın Girişimci Programı"ndan mezun Türk kadın girişimciler, Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir araya geliyor.

Özel bir etkinlikte buluşacak kadın girişimciler, hayata geçirdikleri işleri ve başarı hikayelerini, yaşadıkları zorlukları ve bu zorlukları aşma yöntemlerini anlatacak.

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy kampüsünde yarın düzenlenecek programda girişimci kadınlar, kurulacak stant aracılığıyla başarılı girişim projelerini aktararak ürünlerini ve hizmetlerini katılımcılarla paylaşacak.



Program kapsamında "10 Bin Kadın Girişimci Programı" mezunlarının tecrübelerini paylaşacakları "Girişimcilik Yolculuğunda Kadın-Erkek İş Birliği" başlıklı bir panel de düzenlenecek.

Verilen bilgiye göre, "10 Bin Kadın Girişimci Programı", gelişmekte olan ülkelerde kadınların girişimcilik ve yöneticilik yönlerini güçlendirmeyi, kadın-erkek eşitsizliğini azaltarak paylaşımcı, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi desteklemek hedefiyle oluşturuldu.

Proje kapsamında, üniversite ve araştırma kurumları ile iş birliği içinde kadınlara iş hayatı ve yöneticilik konularında eğitim verilerek iş dünyasında yükselmelerine destek olunması hedeflendi.



