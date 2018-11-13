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Bekçi alım başvuruları EGM 10 bin bekçi alımları ne zaman bekçi başvuru şartları neler?

2019 yılı içinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin mahalle bekçi alınmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Peki 10 bin bekçi alımları ne zaman yapılacak? EGM 10 bin mahalle bekçisi alım şartları neler? Bekçi alım başvuruları nereye yapılacak?

13 Kasım 2018 Salı 18:19
Bekçi alım başvuruları EGM 10 bin bekçi alımları ne zaman bekçi başvuru şartları neler?

2019 yılı içinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin mahalle bekçi alınmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Peki 10 bin bekçi alımları ne zaman yapılacak? EGM 10 bin mahalle bekçisi alım şartları neler? Bekçi alım başvuruları nereye yapılacak?

Bekçi alımı başvuru, 10000 bekçi alımı ne zaman, bekçi alımı başvuru 2018, bekçi alımı şartları, bekçi alımı son durum, bekçi alımı 2018 başvuru formu, bekçi alımı başvuru yap, bekçi alımı 2019 10 bin bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır? soruları bu aralar en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin bekçi alımı kararlaştırıldı. Adaylarda aranan en büyük özelliklerden bir tanesi herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak. Siyasi partiye üye olan adaylar, eğer bekçi olmak istiyorsa notere giderek partisinden ayrılması gerekiyor. Adaylarda aranan şartlar http://www.pa.edu.tr adresinin duyurular kısmında detaylı bir şekilde yer alıyor.

 

Bekçi alım başvuru şartları neler? 

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 18:19
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