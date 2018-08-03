10 bin 175 jandarma uzman erbaş alımları ne zaman? Uzman erbaş başvuru ve şartları?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin 100 Günlük Eylem Planı'nı açıkladı. Başkan Erdoğan 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 10 bin 175 uzman erbaş, 7 bin bekçinin alımının yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan personel alımlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı; "Jandarma ve emniyetin balistik analiz sistemlerindeki ortak sorgu imkanlarını geliştiriyoruz. Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru 7 bin bekçi, jandarmaya 500 subay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 44 subay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz. Emniyet ve Jandarmayı 459 yeni zırhlı araçla takviye ediyoruz." Cumhurbaşakanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği polis memuru, uzman erbaş ve bekçi alımlarına ilişkin başvuru ve alım şartlarıne ne olacağını ilgili kurumların gönümüzdeki günlerde duyuracağı öğrenildi.