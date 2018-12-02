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Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların 3'te 2'si tüketici lehine sonuçlandı

Yılın 11 ayı boyunca tüketici hakem heyetine başvuran 470 bin 502 kişiden yüzde 67'inin başvurusu tüketici lehine sonuçlandı.

02 Aralık 2018 Pazar 11:34
Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların 3'te 2'si tüketici lehine sonuçlandı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerince yılın 11 ayında 470 bin 502 başvuru karara bağlanırken, söz konusu başvuruların yüzde 67'si tüketicilerin lehine sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, kasım sonu itibarıyla, tüketici hakem heyetlerine 458 bin 983 başvuru yapıldı ve geçmiş dosyalarla birlikte 470 bin 502 başvuru karara bağlandı. Söz konusu başvuruların yüzde 67'si tüketicilerin lehine, yüzde 33'ü ise aleyhine sonuçlandı.

Tüketicilerin sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla faaliyet yürüten tüketici hakem heyetlerinin organizasyon yapısı 1 Ağustos 2018 itibarıyla coğrafi konumları ve yapılan şikayet sayıları dikkate alınarak yeniden yapılandırılmıştı. Bu kapsamda, mevcut tüketici hakem heyetinin yetki alanları yeniden düzenlenerek 211 tüketici hakem heyeti karar mercisi olarak yetkilendirildi.

Tüketici hakem heyetleri yargının yükünü hafifletiyor

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla 23 yıldır önemli rol üstlenen tüketici hakem heyetleri yargının yükünü hafifletiyor. Tüketici hakem heyetlerince bugüne kadar karara bağlanan başvuru sayısı 13 milyonu geçti.

Tüketici hakem heyetleri, satın aldıkları mal veya hizmetler nedeniyle satıcı veya sağlayıcılarla uyuşmazlık yaşayan ve sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketicilerin, daha hızlı, masrafsız ve kısa sürede çözüme ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla mahkeme öncesi çözüm merci olarak, kurulduğu 1995 yılından bugüne ilçe kaymakamlıklarında ve ticaret il müdürlükleri bünyesinde hizmet sunuyor.

Tüketici hakem heyetleri, bu yıl itibarıyla 6 bin 860 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tarafları bağlayıcı nitelikte karar veriyor.

Tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin tarafı olduğu ayıplı mal ve hizmetler, taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet ve bankacılık sözleşmeleri gibi her türlü tüketici sözleşmeleriyle satış sonrası hizmetler ve garanti belgesi uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında karar verebiliyor.

Başvurular ücretsiz yapılıyor

Tüketiciler e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yaparak doğrudan tüketici hakem heyetlerine ücretsiz başvuru yapabiliyor. Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların tüketici aleyhine karara bağlanması durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlık tarafından karşılanıyor ve tüketicilere hak arama konusunda herhangi bir mali yük getirilmiyor.

Başvurulara ilişkin işlemler, Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile elektronik ortama gerçekleştiriliyor. Tüketici hakem heyetlerinde teknik altyapı desteğinin getirdiği kolaylıklar sayesinde başvurular yaklaşık 3 ayda karara bağlanıyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:34
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. tüketici hakem heyeti

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