10 ayrı suçtan aranan şüpheli Tatvan’da yakalandı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 ayrı suçtan aranan bir şüpheli yakalandı.03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 ayrı suçtan aranan bir şüpheli yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde birçok dolandırıcılık suçuna karışan, 10 farklı suçtan aranan ve hakkında toplam 7 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 14 bin 500 TL adli para cezası olan O.G. isimli şüphelinin gizlenmiş olduğu ikamette yakalandığı belirtildi. O.G. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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