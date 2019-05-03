10 ayrı suçtan aranan şüpheli Tatvan’da yakalandı Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 ayrı suçtan aranan bir şüpheli yakalandı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 ayrı suçtan aranan bir şüpheli yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde birçok dolandırıcılık suçuna karışan, 10 farklı suçtan aranan ve hakkında toplam 7 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 14 bin 500 TL adli para cezası olan O.G. isimli şüphelinin gizlenmiş olduğu ikamette yakalandığı belirtildi. O.G. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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