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Konut Projeleri 10 ayda 2 milyon 410 bin gayrimenkul satışı yapıldı
Konut Projeleri

10 ayda 2 milyon 410 bin gayrimenkul satışı yapıldı

Türkiye genelinde ilk 10 ayda 2 milyon 410 bini aşkın gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu dönemde 16 milyar 690 milyon liranın üzerinde tapu harcı geliri elde edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 22:18:00 -
10 ayda 2 milyon 410 bin gayrimenkul satışı yapıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre eylül ayında 316 bin 818 gayrimenkul satışı ekim ayında yüzde 7.8 azalarak 291 bin 853’e düştü.

Satış işlemlerinden ekimde 2 milyar 206 milyon 891 bin 892 lira tapu harcı geliri sağlandı.

İstanbul ilk sırada

Ülke genelinde ocak-ekim döneminde 2 milyon 410 bin 816 adet gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 16 milyar 690 milyon 378 bin 628 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Gelirlerin 1 milyon 57 bin 336’sını konut, 424 bin 365’ini arsa, 646 bin 817’sini tarla, 106 bin 652’sini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

En çok işlem yapılan iller arasında İstanbul 306 bin 582’yle ilk sırada yer aldı. Bu ilimizi 166 bin 392’yle Ankara, 115 bin 689’la İzmir, 89 bin 605’le Antalya, 85 bin 854’le Konya, 83 bin 759’la Bursa takip etti.

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