FETÖ'den yakalanan havacı askerler itirafçı oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada gözaltına alınan 30 askerden 10'u itirafçı oldu.18 Mart 2019 Pazartesi 17:20
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdiği 30 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 10'u itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 4'ü ifade işleminin ardından savcılıkça salıverildi.
Cumhuriyet savcısı, 16 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki operasyonlarda gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri doğrultusunda 5 Mart'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli bir yüzbaşı, bir teğmen ve 28 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
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