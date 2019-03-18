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FETÖ'den yakalanan havacı askerler itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada gözaltına alınan 30 askerden 10'u itirafçı oldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:20
FETÖ'den yakalanan havacı askerler itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdiği 30 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 10'u itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 4'ü ifade işleminin ardından savcılıkça salıverildi.

Cumhuriyet savcısı, 16 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki operasyonlarda gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri doğrultusunda 5 Mart'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli bir yüzbaşı, bir teğmen ve 28 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:20
  1. FETÖ terör örgütü
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Cumhuriyet Savcısı
  4. Hava Kuvvetleri Komutanlığı

YORUM YAZ

  • YAKAR TOPYAKAR TOP4 dk önce
    çok merak ediyorum, itirafçı olmak zorunda kalanlar, fetöcü olmaktan da vaz geçerlermi sizce, HA HA HAAAA,kendi isteği ile iğfal edilmiş olan, hiç namuslu bakir gibi olurmu.ve düşmanımızın askerleri ile iç içe olan bir ordumuz var gerçeği ile , nasıl, nereye kadar..düşman ne kaybetti ki, hiçbir şey..dost ne kazandı ki..hiçbir şey...itiraf mekanızmasının, FETÖCÜLERİ AF MEKANİZMASI na dönüşmediğinden eminmisiniz !!!Ne meraklı insanım yaa..
  • dürüst dürüst22 dk önce
    Allah rızası için YÖK,Üniversiteler ve Siyasi fetöcülerede el atın,hala kadrolaşıyor ve yönetiyorlar.İnsaf ,İnsaf ,insaf.

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