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"10. Arapça Yarışmaları Türkiye Finalleri"

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri kategorilerinde gerçekleştirilen "10. Arapça Yarışmaları Türkiye Finalleri ve Ödül Töreni" yapıldı- Akademisyen ve edebiyatçıların jüri üyeliğini yaptığı yarışmaların ödül töreninde, yarışmacılar ve onları hazırlayan öğretmenleri çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:25
"10. Arapça Yarışmaları Türkiye Finalleri"

İSTANBUL (AA) - İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri kategorilerinde düzenlenen "10. Arapça Yarışmaları Türkiye Finalleri ve Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinasyonunda gerçekleştirilen ve Akademi Lisan Derneği'nin paydaşı olduğu yarışmanın finalleri ve ödül töreni, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde yapıldı.

- Dereceye giren okullar

Akademisyen ve edebiyatçıların jüri üyeliğini yaptığı yarışmaların ödül töreninde, yarışmacılar ve onları hazırlayan öğretmenleri çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Yarışmaların finallerinde, İmam Hatip Ortaokulları arası Arapça Çocuk Şarkıları Yarışması'nda birinciliği İstanbul Ümraniye Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu, ikinciliği Tokat Mevlana İmam Hatip Ortaokulu, üçüncülüğü ise Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu kazandı.

Hikaye Canlandırma Yarışması'nda birinciliği Kayseri Melikgazi Şehit Mehmet Polat İmam Hatip Ortaokulu, ikinciliği Samsun Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise Yalova Merkez İmam Hatip Ortaokulu aldı.

Şiir Okuma Yarışması'nda birinciliğe Trabzon Akçaabat Şehit Ömer Uslu İmam Hatip Ortaokulu, ikinciliğe Bursa Osmangazi Mihraklı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğe ise Isparta Merkez Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu layık görüldü.

Anadolu İmam Hatip Liseleri arası Arapça Şiir Okuma Yarışması'nda birinciliği Şanlıurfa Haliliye Süleymaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kazanırken, ikinciliği Mardin Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü de Karaman Merkez Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi elde etti.

Arapça Metin Canlandırma Yarışması'nda birinciliği İstanbul Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinciliği Adıyaman Merkez Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise İstanbul Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi aldı.

Arapça Bilgi Yarışması'nda birinciliği İstanbul Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinciliği Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise İstanbul Üsküdar Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandı.

Arapça Münazara Yarışması'nda da birinciliği İstanbul Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinciliği İstanbul Başakşehir Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü de İzmit Mehmet Akif Kız Anadolu Lisesi aldı.

Arapça Hat-Kaligrafi Yarışması'nda birinciliğe İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Habil İnanç, ikinciliğe İstanbul Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Acar, üçüncülüğe ise Kocaeli Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Berre Kemer değer görüldü.

- Dereceye girenlere para ödülü

Yarışmaların her kategorisindeki birincilere bin 500 lira, ikincilere 800 lira, üçüncülere de 400 lira para ödülü takdim edildi. Yarışmalara katılan bütün öğrencilere de İmam Nevevi'nin "Riyazü's Salihin" adlı eseri hediye edildi.

Yarışmanın final ve ödül törenine, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

81 ilde 100'ü aşkın merkezde bine yakın akademisyen, sanatçı, dil bilimcinin seçici kurul olarak görev yaptığı 10. Arapça Yarışmaları Türkiye Finalleri ve Ödül Töreni'nin Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Rusça bölümleri de dün gerçekleşmişti.


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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:25
  1. "10. Arapça Yarışmaları Türkiye Finalleri ve Ödül Töreni"
  2. Anadolu İmam Hatip Liseleri
  3. İmam Hatip Ortaokulları
  4. yarışma

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