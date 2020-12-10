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Korona Virüs 10 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

10 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı

Koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek ölü sayısı görüldü. Son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 918'i semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 564 bin 435 oldu. Vefat sayısı ise 220 artarak 15 bin 751'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:57:00 -
10 Aralık koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 918'i semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi.Vefat sayısı ise 220 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 751'e, toplam hasta sayısı ise 564 bin 435'e yükseldi.

Günlük iyileşen hasta sayısı 5 bin 232 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5232 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 452 bin 593'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579'a, ağır hasta sayısı ise 5943'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim." ifadelerine yer verdi.

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