10 Aralık 1198: İbn Rüşt'ün vefatı (Endülüslü Felsefeci ve Hekim)

Tam adıyla, Ebū ‘l-Velīd Muḥammed İbn Aḥmed ibn Muḥammed İbn Rüşd, 14 Nisan 1126 yılında Kurtuba’da doğmuş ve 10 Aralık 1198 tarihinde Marakeş, Fas’ta vefat etmiştir. Endülüslü-Arap felsefeci, hekim, fıkıhçı, matematikçi ve tıpçı olan İbn-i Rüşd’e göre tek filozof Aristo’ydu.





İlim hayatına, dedesi ve babasının konumları dolayısıyla zengin bir ilim ve kültür çevresinde seçkin hocalardan eğitim alarak başlayan İbn Rüşd, temel dini ilimleri babasından öğrenmiştir. Dini ilimlerin yanında Ahlak, Astronomi, Edebiyat, Felsefe, Fizik, Mantık, Matematik, Politika, Psikoloji, Tabiat ilimleri, Tıp, Zooloji gibi ilimler de tahsil etmiştir. İbn Rüşd’ün Kadi’l- Kudat (Başkadı)’lık yapması dini ilimlerdeki bilgi seviyesine, Halifenin özel doktoru olarak görev yapması tıp alanına yönelik bilgisine ve yine Halifenin isteğiyle Aristo’nun eserlerine şerh yazması da felsefe alanındaki donanımına delil olarak gösterilebilir. Ayrıca saydığımız diğer alanlarda da birden çok eserler vermiş ve şerhler yazmıştır.





Orta Çağ’ın Avrupalı skolastiklerinin kendisine gösterdikleri saygıdan ötürü Dante, İbn Rüşd’ü İlahi Komedya’da diğer büyük filozoflarla beraber “iltifatın üne borçlu olunduğu” Limbo’da göstermiştir. Victor Hugo’nun, Quasimodo ile Esmeralda’nın talihsiz öyküsünün anlattığı, Notre Dame’ın Kamburu adlı eserinde, bilimle hukukun kaynaklarına değinildiği bir bölümde, İbn Rüşd referans verilir. Avrupa’da bilinen adıyla Avveroes ismiyle anılır. James Joyce’un Ulysess adlı eserinde ve Jorge Luis Borges’un La Busca de Averroes (Averroes’in Arayışı) eserinde de, İbn Rüşd anılır.