  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa Ekonomi Bakanı'ndan elektrik uyarısı: Kışı kesintisiz geçirmek için...

Asya ülkesinden Tayland’ın savunma bütçesi eriyor! Alanındaki iş birliklerine hazır

Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom Başkanı ile görüştü! Bütün dünya gözünü Türkiye'ye dikti

Derbi tarihleri belli oldu

İsmailağa cemaati, o olay sonrası mensuplarına tek tek yolladı! Bakın ne mesaj attılar

Türkiye'de üretilmeye başlandı! Müthiş gelişme: Mısır'dan talep yağmaya başladı

Aile hekimliğinde iğrenç olay! Bu nasıl doktor Allah aşkına? Yaptığı pislik “pes” dedirtti

"EYT'de yaş sınırı değişiyor" iddiası gündeme bomba gibi düştü! 48-50 yerine bu olacak

Asgari ücretle ilgili flaş açıklama! En yetkili isim "O rakamın üzerinde" deyip duyurdu
Tarih 10 Aralık 1198: İbn Rüşt'ün vefatı (Endülüslü Felsefeci ve Hekim)
Tarih

10 Aralık 1198: İbn Rüşt'ün vefatı (Endülüslü Felsefeci ve Hekim)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, İbn Rüşt'ü (Endülüslü Felsefeci ve Hekim) hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 08:05:00 -
10 Aralık 1198: İbn Rüşt'ün vefatı (Endülüslü Felsefeci ve Hekim)

Tam adıyla, Ebū ‘l-Velīd Muḥammed İbn Aḥmed ibn Muḥammed İbn Rüşd, 14 Nisan 1126 yılında Kurtuba’da doğmuş ve 10 Aralık 1198 tarihinde Marakeş, Fas’ta vefat etmiştir. Endülüslü-Arap felsefeci, hekim, fıkıhçı, matematikçi ve tıpçı olan İbn-i Rüşd’e göre tek filozof Aristo’ydu.

İlim hayatına, dedesi ve babasının konumları dolayısıyla zengin bir ilim ve kültür çevresinde seçkin hocalardan eğitim alarak başlayan İbn Rüşd, temel dini ilimleri babasından öğrenmiştir. Dini ilimlerin yanında Ahlak, Astronomi, Edebiyat, Felsefe, Fizik, Mantık, Matematik, Politika, Psikoloji, Tabiat ilimleri, Tıp, Zooloji gibi ilimler de tahsil etmiştir. İbn Rüşd’ün Kadi’l- Kudat (Başkadı)’lık yapması dini ilimlerdeki bilgi seviyesine, Halifenin özel doktoru olarak görev yapması tıp alanına yönelik bilgisine ve yine Halifenin isteğiyle Aristo’nun eserlerine şerh yazması da felsefe alanındaki donanımına delil olarak gösterilebilir. Ayrıca saydığımız diğer alanlarda da birden çok eserler vermiş ve şerhler yazmıştır.

Orta Çağ’ın Avrupalı skolastiklerinin kendisine gösterdikleri saygıdan ötürü Dante, İbn Rüşd’ü İlahi Komedya’da diğer büyük filozoflarla beraber “iltifatın üne borçlu olunduğu” Limbo’da göstermiştir. Victor Hugo’nun, Quasimodo ile Esmeralda’nın talihsiz öyküsünün anlattığı, Notre Dame’ın Kamburu adlı eserinde, bilimle hukukun kaynaklarına değinildiği bir bölümde, İbn Rüşd referans verilir. Avrupa’da bilinen adıyla Avveroes ismiyle anılır. James Joyce’un Ulysess adlı eserinde ve Jorge Luis Borges’un La Busca de Averroes (Averroes’in Arayışı) eserinde de, İbn Rüşd anılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23