10 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?

10 Ağustos altın fiyatlarının listesini sizler için derledik. Düğün yapacak olanlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altının ons fiyatı 2.032 doları buldu. Peki ama gram altın, çeyrek altın, yarım altın, reşat altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gramı ne kadar oldu? Kapalıçarşı ziynet eşyalarında son durum ne? Son dakika altın haberleri...