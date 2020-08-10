10 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?
10 Ağustos altın fiyatlarının listesini sizler için derledik. Düğün yapacak olanlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altının ons fiyatı 2.032 doları buldu. Peki ama gram altın, çeyrek altın, yarım altın, reşat altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gramı ne kadar oldu? Kapalıçarşı ziynet eşyalarında son durum ne? Son dakika altın haberleri...
Altın fiyatlarındaki yükseliş, yerini durağanlığa bıraktı. 485 lirayı görmüş olan gram altın 476 liraya kadar geriledi.
GRAM ALTIN
- 476,90
- 476,93
22 AYAR BİLEZİK
- 445,00
- 450,00
CUMHURİYET ALTINI
- 3.132,70
- 3.309,60
CUMHURİYET ALTINI
- 3.132,40
- 3.309,30
YARIM ALTIN
- 1.566,20
- 1.674,40
YARIM ALTIN
- 785,50
- 834,70
ÇEYREK ALTIN
- 785,70
- 834,90
REŞAT ALTIN
- 3.165,57
- 3.342,95
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 437,57
- 454,50
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 270,76
- 314,28