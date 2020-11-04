1 yıla kadar hapis cezası verilecek! Tunceli’de kafe ve restoran yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, “Kentteki gezi ve turlarda da artık HES kodu kullanımı zorunlu olacak. Maske ve mesafe kurallarına eksiksiz olarak riayet edilecek ve bu husustaki gerekli iş ve işlemlerden tur şirketleri veya firmalar sorumlu olacak. Güvenlik güçleri tur şirket ve firmalarına gerekli tebligatı yapacak. Kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere idari para cezası uygulanacak. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler başlatılacak” denildi.