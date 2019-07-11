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1 yıl sonra duyduğu ilk söz "beni duyuyor musun" oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, evinin önünde oyun oynarken 21 bin liralık değerindeki işitme cihazı çalınan 9 yaşındaki Emircan, hayırsever bir iş adamı tarafından temin edilen işitme cihazının takılmasının ardından yaklaşık 1 yıl sonra yeniden duyma ve konuşabilme mutluluğunu yaşadı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:32
1 yıl sonra duyduğu ilk söz "beni duyuyor musun" oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da, evinin önünde oyun oynarken 21 bin liralık değerindeki işitme cihazı çalınan 9 yaşındaki Emircan, hayırsever bir iş adamı tarafından temin edilen işitme cihazının takılmasının ardından yaklaşık 1 yıl sonra yeniden duyma ve konuşabilme mutluluğunu yaşadı.


Çarşamba ilçesi Orta Mahalle’de yaşayan 4 çocuklu ailenin en küçük ferdi 9 yaşındaki Emircan Yıldırım, yaklaşık 1 yıl önce evinin önünde oyun oynayan Emircan’ın yanına gelen şahıs veya şahıslar Emircan’ın annesinin yanında olmamasını fırsat bilerek başından işitme cihazını çaldı. Bu olaya karşı koymayan Emircan eve giderek annesine başını ve kulağını göstermeye başladı. Cihazın düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ailesi aramalardan bir sonuç alamadı. Cihazın çalınmasının adından ise Emircan yeniden duymamaya başladı.



İHA gündeme getirmişti


İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) olayı gündeme getirmesinin ardından ise Antalyalı iş adamı Yusuf Yadoğlu harekete geçerek Türk PDR Derneği Samsun Şube Başkanı Oğuz Özat aracılığıyla çalınan işitme cihazının bir üst modelini alarak aileye gönderdi.



"Beni duyuyor musun"


İşitme cihazının alan aile bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’ne gitti. Burada yapılan işlemin ardından işitme cihazı yeniden Emircan’a takıldı. İşitme cihazının takılmasının ardından ise minik Emircanyaklaşık 1 yıl sonra yeniden duyma ve konuşabilme mutluluğunu yaşadı. OMÜ Tıp Fakültesi KBB Bölümü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Figen Başar’ın gerçekleştirdiği işlem sonrasında Başar Emircan’a "beni duyuyor musun", "merhaba" diye seslenmesinin ardından Emircan ise evet anlamında kafasını salladı. Emircan daha sonra annesi Dilek Şahin ile konuşmaya başladı.



“İşitme işlevini geri kazanabilecek”


Yapılan işlem hakkında bilgi veren Başar, Emircan’ın ileri derecede işitme kaybı olduğunu söyledi. Bu nedenle kendisine daha iyi duyabilmesi için implant ettiklerini belirten Başar, “Ancak implantın dış parçasını talihsiz bir şekilde kaybetti. Yardımsever halkımızın desteğiyle tekrardan yenisini aldılar. Bugün de yeni gelen dış parçasının ayarlamasını yaptık. Uzun süredir duymadığı için tekrardan duymaya başlaması onun için önemli. Emircan biraz konuşmayı unutmuş. Bizim yaptığımız işlev, duymayan iç kulağının içerisine elektronları yerleştirip dışarıdan aldığımız sesi elektrik uyaran vasıtasıyla direkt olarak hasarlı iç bölgeye işitme sinirine vermek. Beyindeki merkezler çalıştığı müddetçe belli şartlar altında işitmeyi geri kazandırabiliyoruz” dedi.


Anne Dilek Şahin ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çocuğum yeniden duymaya ve konuşmaya başladı. Herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:32
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