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1 yıl boyunca hazırlanan emekler görücüye çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde geleneksel yıl sonu sergisi düzenlendi.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:09
1 yıl boyunca hazırlanan emekler görücüye çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde geleneksel yıl sonu sergisi düzenlendi.


Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi ve Öğrenme Şenliği, protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı. Çerkezköy Kent Park’ta düzenlenen programda, okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere de kurs bitirme belgeleri teslim edildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Serginin açılışında bir konuşma yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Akman, "Bilindiği üzere öğrenme şenlikleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarca düzenlenen, öğrenme faaliyetlerine katılımı hedefleyen, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren etkinlikler bütünüdür. Bugün kurumumuzca açılmış kurslarda kursiyerlerimizin öğrendiklerinin de neticesi olarak ortaya çıkarttıkları ürünlerden örneklerinin sergilendiği bir alanı ziyaret edeceğiz. Sergilenen ürünleri gördükçe de öğrenme sınırlarının zannettiğimizden daha çok olmuş olduğunu bir kez daha anlamış olacağız” dedi.


Akman, "Halen devam eden kurslarımızdan ayrı olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okuma yazmada açılan 64 kursa 668 kursiyerimiz, meslek ve teknik alanda açılan 292 kursa 8 bin 292 kursiyer, sosyal ve kültürel alanda açılan 248 kursa 5 bin 200 kursiyer katılmıştır. Toplamda 598 kurs açılmış, bu kurslarımıza 14 bin 140 kursiyerimiz katılmıştır. Ayrıca açık öğretim okuluna, açık liseye toplamda 7 bin 400 öğrencimiz kaydını yaptırarak üst öğrenimlerini görmelerini sağladık. Üniversiteye hazırlık kurslarına ise 294 kursiyere hizmet vererek, alanda bölgemizde en büyük kurs merkezi haline geldik. Halkımızın büyük ilgi gösterdiği kurslarımıza katılımın her geçen yıl artarak devam etmesi bizler için mutluluk ve gurur kaynağıdır” diye konuştu.


Konuşmanın ardından yabancı kursiyerlerin de olduğu okuma yazma kursiyerlerine başarı belgeleri verildi. Başarı belgeleri Kaymakam Atilla Selami Abban, Belediye Başkan Yardımcıları Nedim Yılancı, Enver Bayram ve AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Ümit Kök tarafından kursiyerlere takdim edildi. Sonrasında müzik öğretmeni Yurdaer Yayyiğit öncülüğünde kurulan Halk Eğitim Merkezi Çalgı Topluluğu sahne aldı. Halk Eğitim Merkezi halk oyunları öğretmeni Alihan yılmaz ve ekibi de Tekirdağ yöresi halk oyunları gösterisi sundu. Sergi alanını gezen Kaymakam Abban, kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:09
  1. sergi
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