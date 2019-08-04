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1 yıl askerlik yaptı, dönüşte askerliğe elverişsiz sayıldı

Giresun’un Piraziz ilçesinde yaşayan Orhan Arslan Tunceli’de Jandarma Komando olarak vatani görevini yaptıktan sonra başvuru yaptığı Jandarma Uzman Çavuşluğa sağlık yönetmeliğine göre elverişli olmadığı için kabul edilmedi.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:20
1 yıl askerlik yaptı, dönüşte askerliğe elverişsiz sayıldı

Giresun’un Piraziz ilçesinde yaşayan Orhan Arslan Tunceli’de Jandarma Komando olarak vatani görevini yaptıktan sonra başvuru yaptığı Jandarma Uzman Çavuşluğa sağlık yönetmeliğine göre elverişli olmadığı için kabul edilmedi.


Giresun’un Piraziz ilçesinde yaşayan Orhan Arslan, 1 Şubat 2016 yılında tecilini bozdurup komando olarak askere gitmek istedi. Manisa’da acemi birliği görevini yapan Tunceli Ovacık Jandarma Komando Kalekolu’nda vatani görevini yerine getiren Arslan, tezkeresini aldıktan sonra başvuru yaptığı Jandarma Uzman Çavuşluk görevinden sağlık yönünden olumsuz bulunduğu için kabul görmediğini belirtti.


Jandarma Komando olarak çok zor şartlarda vatan savunması görevini yerine getirdiğini belirten Orhan Arslan "1 Şubat 2016 yılında kendi isteğimle tecilimi bozdurarak vatani görevimi yapmak istedim. Manisa’da acemi birliğine katıldığım dönemde bir çok kez sağlık kontrolünden geçirildik. Burada askerliğe elverişsiz olan arkadaşlarımız çürüğe ayrıldı. Bense herhangi bir problem olmadan askerliğime devam ettim. 2 aylık acemilik eğitiminin ardından Tunceli Ovacık Kalekolu’nda vatani görevime devam ettim. Askerliğim bittikten sonra devletin önemli bir kurumundan davet alarak yaklaşık 4-5 aylık süreçte birçok mülakata ve sağlık kontrolüne girdim ancak sözlü mülakatta heyecanlanarak elenmek durumunda kaldım. Daha sonra vatana hizmet etmek adına Jandarma Uzman Çavuşluk başvurusu yaptım. Burada girdiğim tüm mülakatları geçtikten sonra sağlık kontrollerinde çene-diş yapısında uygun olmadığım belirtilerek askerliğe elverişsiz gösterildim. Trabzon, Giresun ve Samsun’da hastanelere giderek sözlü ifadelerde askerliğe elverişsiz bir durumum olmadığı belirtildi ancak toplanan heyette uygun raporu verilmedi" dedi.


Baba Hamdi Arslan ise yaptığı açıklamada "Evladımın yaşadığı sıkıntıyı tabii ki aile olarak hep birlikte yaşadık ve büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Günümüzde askerlikten kaçmak için çürük raporu alan gençler varken benim evladım tecilini bozdurarak vatani görevini yapmaya gitmiştir. Vatan aşkıyla yanıp tutuşan insanlarız biz. Askere gitmeden önce sivil ve askeri sağlık kurullarından geçiyor ancak sonrasında böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ben buradan yetkililere özellikle de Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a seslenmek istiyorum, bu ikili ve çelişkili durumu duymalarını ve gereken neyse onun yapılmasını arz ve talep ediyorum.Çok sıkıntılı süreçler yaşadık ülke olarak bizlerin, vatanımızın böyle vatan sevdalısı gençlere ihtiyacı var. Bu yaşanılan haksızlığı lütfen bir an önce çözsünler" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:20
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