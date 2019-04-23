1 yaşındaki çocuğun feci ölümü Bursa’da amcasının kullandığı geri geri gelen aracın altında kalan 1 yaşında çocuk hayatını kaybetti.

Bursa’da amcasının kullandığı geri geri gelen aracın altında kalan 1 yaşında çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Yıldırım’a bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T., aracıyla geri geri çıkmaya başladı. Bu sırada orada oyun oynayan 1 yaşındaki yeğeni Elif T., aracın altında kaldı. Çığlıklar üzerine amca aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Küçük çocuğun ölümü aileyi yasa boğdu. Polisin kazayla alakalı tahkikatı sürüyor.

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