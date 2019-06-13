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1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu

Sempozyum kapsamında "Fuat Sezgin'le İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi" ile "Fuat Sezgin Anısına: Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi" açıldı- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar: - "Fuat Sezgin, sadece bilimsel, akademik alanda çalışmakla kalmayıp geniş halk kitlelerinin ilgisini İslam medeniyetine çekmek istedi. Ülke ve medeniyet için ileriye dönük çalışmalarda, geçmişin başarıları, düşünce yapıları çok önemli referans olacaktır. Bunun sağlanması uğruna ömrünü bu işe adadı"

13 Haziran 2019 Perşembe 16:00
1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) ortaklığında düzenlenen "1. Uluslararası Prof. Dr.  Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" kapsamında, "Fuat Sezgin'le İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi" ile "Fuat Sezgin Anısına: Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi" açıldı.

İÜ Rektörlük binasında hazırlanan iki serginin açılışı, Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mustafa Kaçar, "Fuat Sezgin'le İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi"nin, 2019'un Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edilmesinin ardından İÜ ve Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'yla birlikte düzenlenen sempozyum çerçevesinde açıldığını söyledi. Kaçar sergide, Fuat Sezgin'in ortaya çıkardığı bilim aletleriyle ilgili müzedeki objelerin bir kısmının yer aldığını ifade etti.

- "800 yıllık İslam medeniyetinin ürünleri"

Sergide yer alan objelerin bilim ve gözlem araçları olduğunu vurgulayan Kaçar, şöyle devam etti:

"Buradaki objeler, İslam medeniyetinin 800 yıllık süresi boyunca İslam alimlerinin icat ettiği, keşfettiği veya geliştirdiği aletlerin günümüzdeki birer replikalarıdır. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde 800'den fazla obje var ancak bu sergiye yaklaşık 20'sini getirdik. Bunların her biri özel objeler. Bunlar, toplumun ihtiyaçlarına yönelik değişimlere uğramış, İslam bilim tarihinin, İslam alimlerinin büyüklüğünü göstermektedir."

Kaçar, sosyal ihtiyaçlara yönelik tasarlanan icatların, teorik ve uygulamada halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanıldığını, bunların arasında yer alan gökyüzü gözlem aracı usturlabın önemini anlattı.

Serginin, sempozyum süresince 15 Haziran'a kadar gezilebileceğini ifade eden Kaçar, Gülhane Parkı'ndaki müzenin ise haftanın 7 günü ziyarete açık olduğunu bildirdi.

Kaçar, zaman ölçümü ile tıbbi müdahalelerin nasıl yapıldığını gösteren aletlerin replikalarının da yer aldığı sergide, El-Memun'un dünya haritasının bir örneğinin de bulunduğunu söyledi.

8. yüzyılda bir araştırma merkezi kurarak dünyanın gerçek boyutlarını ölçtüren El-Memun'un dünyanın ilk gerçek ölçekteki küresel haritasının Fuat Sezgin tarafından keşfedildiğini anlatan Kaçar, aslı kayıp olarak bilinen haritanın Topkapı Sarayı'nda Fuat Sezgin tarafından keşfedildiğini, sonrasında da haritanın üç boyutlu olarak hazırlandığını kaydetti.

Prof. Dr. Mustafa Kaçar, "Fuat Sezgin sadece bilimsel, akademik alanda çalışmakla kalmayıp geniş halk kitlelerinin ilgisini İslam medeniyetine çekmek istedi. Ülke ve medeniyet için ileriye dönük çalışmalarda, geçmişin başarıları, düşünce yapıları çok önemli referans olacaktır. Bunun sağlanması uğruna ömrünü bu işe adadı. Misyonunu anlatmaya, aktarmaya ve geleceğin kurgulanmasına çalışacağız." dedi.

- "Bilimden sanata yansımalar"

Sempozyum kapsamında daha sonra, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nce "Fuat Sezgin Anısına: Bilimden Sanata Yansımalar" adlı geleneksel Türk Sanatları Sergisi açıldı.

Sempozyumun öğleden sonraki oturumlarında, "Fuat Sezgin Hoca ile 38 yıl", "Fuat Sezgin ve hocası Hellmut Ritter", "Modern lise eğitimi için bir ilham kaynağı olarak İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi: Yansıma noktalarını bulmak için bir alet", "Fuat Sezgin'e göre antik Yunan ile modern coğrafyacılık arasında bir kayıp halka olarak Yakut el-Hamevi", "İslam coğrafyacılardan Osmanlı coğrafyacılarına yeryüzünün matematiksel taksimi: hakiki iklimler", "Endülüs medeniyeti", "9. yüzyılda Bizans'ta bilimin canlanmasına İslami katkı", İslamın altın çağında tıbbi bilimlerin gelişimi", "Arap-İslam mirasının korunmasında Fuat Sezgin'in çabaları", "Fuat Sezgin'in Arap-İslam bilimler tarihi araştırmalarının müzikoloji alanına katkıları" gibi konular ele alınıyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:00
  1. 1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu
  2. Prof. Dr. Mustafa Kaçar
  3. sergi

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