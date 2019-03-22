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1. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu başladı

Rauf Raif Denktaş ve Dr.

22 Mart 2019 Cuma 20:20
1. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu başladı

Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük 1. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde başladı.



Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir) tarafından düzenlenen 3 günlük Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük 1. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde başladı. Sempozyumun açılışına KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Makedonya Milletvekili Enes İbrahim, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Ayşe Zeybek, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü de katıldı.



14 ülkeden 120 kişinin katıldığı sempozyumda konuşan Makedonya Milletvekili Enes İbrahim, iki büyük lider Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın mücadeleci bir ruhu takip ederek büyüdüklerini, onların milli mücadele ruhunun kendi ruhlarına işlediğini ifade etti. Türk nüfusunun az olduğu ülkelerde farklı bir milli mücadele verildiğini kaydeden İbrahim, Kıbrıslı Türklerin izole edilmeye çalışıldığını onların ancak azınlık bir toplum olmadığını belirtti. Belli bir çizgide siyaset yapmanın çok zor olduğunu kaydeden İbrahim, küçük toplumlarda milli çizgiden çıkmanın alışıla gelmiş bir durum olduğunu söyledi.



“Türki devletlerdeki kardeşlerin gayeleri bizim de gayelerimizdir”


KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, mücadeleler sonunda kurulan KKTC’nin tanınmasıyla ilgili düşen görevin, devralınan bayrağın çok daha ileriye taşınması olduğunu ve bugün bunun için çalıştıklarını belirtti. KKTC’nin Türki cumhuriyetlerdetanıtılmasının önemini vurgulayan Ataoğlu, “Türki devletlerdeki kardeşlerin gayeleri bizim de gayelerimizdir, onların sorunu bizim de sorunumuzdur.” dedi.



Türkiye’den gelen turist sayısının arttırılması için yapılan çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını ifade eden Ataoğlu, “Dünyayı gezdiğini söyleyen bir kişi KKTC’ye gelmediyse, ben onu dünyayı gezdi kabul etmem.” ifadesini kullandı.



KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de konuşmasında,KKTC’nin milli bir devlet olduğunu, “Türküm” diyen herkesin KKTC’ye sahip çıkması gerektiğini ve KKTC’nin yaşamasını savunmayanların kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.



“Doğu Akdeniz’i askeri yığınak haline getirdiler”


Töre, Kıbrıs üzerinde oyunların oynandığını, KKTC’nin sonlandırılması, Türk askerin adadan çıkarılması ve Türkiye’nin garantisinin son bulması için çabalar harcandığını kaydetti. Töre, maksat adanın askersizleştirilmesi ise, Fransa’nın deniz üssü kurmasına, İngiltere’nin adadaki iki üssüne, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki uçak gemilerine de gerek olmadığını vurguladı. “Doğu Akdeniz’i askeri yığınak haline getirdiler” diyen Töre, İsrail de dahil bazı AB ülkelerinin Doğu Akdeniz’de askeri faaliyetlerde bulunduğunu kaydetti.



“Türkiye’nin garantisi ve KKTC’den asla vazgeçmeyeceğiz”


Birleşmiş Milletler’in adada barışı sağlayamadığını, barışın adresinin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve KKTC’den geçtiğini kaydeden Töre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadan çıkarılması ve garantilerin sona erdirilmesi halinde Kıbrıslı Türklerin akıbetinin, Batı Trakya ve Girit’teki Türklerin gibi olacağını belirterek “Türkiye’nin garantisi ve KKTC’den asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 20:20
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