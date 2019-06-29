1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve Doğum Psikolojisi Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye geneline baktığımızda özel hastanelerde sezaryen yüzde 60'larda. Özel hastanelerde sezaryenle mücadele ediyoruz. Doğumhanede kurtuluş savaşını başlatmamız gereken bir dönemdeyiz." dedi.

Doğum İçin El Ele Derneği ve Psiko Yaşam Akademisi tarafından Harbiye Askeri Müzesinde düzenlenen 1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve Doğum Psikolojisi Kongresinin açılışında konuşan Usta, 2015 yılına kadar aile hekimliği yaptığını söyledi.

Hastanede sağlık alanında görev yapanların insanlara dokunmasının, ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gidermesinin çok huzur ve keyif verici olduğunu ifade eden Usta, şu anda milletvekili olmasına rağmen hekimlikle ilgili bir şeyler yapma çabasında olduğunu dile getirdi.

Konya'da normal doğumları teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürebilmek için pilot bir proje başlattıklarını anlatan Usta, "Yaptığımız tek bir şey var, sizlerin yaptığı hekimliği, ebeliği biraz daha ön plana çıkartmak. Doğumu sadece kadın doğumcularla değil, ebelerle birlikte yapıldığı zaman çok daha rahat, kadınların kendilerini daha iyi hissettikleri ortamla birlikte, mutlu ve keşkesiz bir doğun yaşamaları için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Usta, Türkiye genelinde 2017 yılındasezaryen oranı yüzde 49,7 iken, Konya'da yürüttükleri proje sayesinde oranı 32,4'e düşürmeye başardıklarının altını çizdi.

- "Özel hastanelerde sezaryenle mücadele ediyoruz"

Projeyle kamu hastanelerindeki sezaryen oranlarını ise yüzde 36'dan yüzde 8,7'ye düşürdüklerini belirten Usta, şunları kaydetti:

"Özel hastaneler Türkiye genelinde yüksek sezaryen oranlarına sahipken, Konya'da proje sayesinde yüzde 22,8'e düşürdük. Türkiye geneline baktığımızda özel hastanelerde sezaryen yüzde 60'larda. Özel hastanelerde sezaryenle mücadele ediyoruz. Konya'da başardığımız bu sayısal değerleri tüm Türkiye'de başarmayı hedefliyoruz. Bu projemizi tüm Türkiye'de hayata geçirmek istiyoruz. Doğumhanede kurtuluş savaşını başlatmamız gereken bir dönemdeyiz."

Doğum İçin El Ele Derneği Eş Başkanı ve Uzman Psikolog Neşe Karabekir de kongreye Amerika, Almanya, Hollanda, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan'dan, kadın doğum uzmanları, ebeler, hemşireler, psikologlar, fizyoterapistler ve doğum destekçilerinin katıldığını aktardı.

Doğum İçin El Ele Derneği Eş Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hakan Çoker ise dünyadaki doğumların yüzde 95'inin hastanede gerçekleştiğini belirtti.

Doğuma giren ekipler arasındaki ilişkinin önemine işaret eden Çoker, Türkiye'de doğumun ana ekibinde doktorun başrolde, ebenin ise ikinci sırada yer aldığını dile getirerek, bunun tersine dönmesi gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Neşe Karabekir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'ya teşekkür belgesi takdim etti.

"Doğana, Doğurana, Doğuma ve Doğum Ekibine Saygı" temasıyla dün gerçekleştirilen workshoplarla başlayan kongrede, doktorlar, ebeler, hemşireler, doğum destekçileri, psikologları ve eğitmenleri ile aileler bir araya geldi.

Doğum çalışanlarına konferans ve kurslarla yeni deneyimler sağlayan kongrede, bu alanda çalışan sağlık profesyonelleri ve aileler de tecrübelerini paylaştı.



