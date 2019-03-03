"1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" sona erdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" sona erdi.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu festival, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yaklaşık 200 bin kitapseveri ağırladı.



BasYayBir Başkanı Emrah Kısakürek, Mustafa Kutlu'nun "Onur Yazarı" olduğu, "Uzun Bir Hikaye" temasıyla gerçekleştirilen festivale, 200 markanın katılım gösterdiğini söyledi.

Festivale okulların da büyük ilgisi olduğuna dikkati çeken Kısakürek, özellikle çocuklara yönelik yapılan etkinliklerin çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Kısakürek, festival boyunca birçok yazarın imza günlerinde okuyucularıyla buluştuğunu belirterek, "Sergilerimizi ziyaret edenlerin memnuniyetini gördük. Kitapçılarımız 'Biraz daha okuyucumuz gelseydi daha mutlu olurduk.' diyorlar. O da çok normal, bu yer daha yeni. Burada daha önce bir kitap fuarı ya da festivali düzenlenmemişti. Halkımızın bir alışkanlığı var. Mesela ben hep aynı kitapçıdan alışveriş yapıyorum. Onların da böyle hep gittiği yerler var. Dolayısıyla artık yavaş yavaş burası da bir geleneksel festival halini alır inşallah. Bundan sonra daha neşeli ve hareketli günler geçiririz." ifadelerini kullandı.

- "Hep birlikte güzel sonuçlar elde ederiz"

Festival alanına ulaşımın çok kolay olduğuna değinen Kısakürek, ilk kez düzenlenmesine rağmen okuyucuların teveccüh gösterdiğini vurguladı.



Emrah Kısakürek, bu yıl fuarı yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği bilgisini vererek, "Daha iyi olacak, hep beraber olacak. Tabii ki burada sadece bize, belediyeye ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne değil, yayıncılara da düşen görevler var. Onlar da kendi okuyucularını kendi stantlarına belki sosyal medya aracılığıyla ya da daha önceden haber vererek çağırmaları lazım. O zaman hep birlikte güzel sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Yoğun bir tempoyu geride bıraktıklarına işaret eden Kısakürek, şunları kaydetti:

"Pazartesi itibarıyla önümüzdeki yılın hazırlıklarına başlıyoruz. Öncelikle bu fuarın genel yapısını, burada eksik gördüğümüz şeyleri değerlendirip, bu hafta içerisinde buraya katılan yayıncılarla da bir toplantı yapıp onların fikirlerini de alacağız. Ondan sonra zaten yol haritası belli, sadece tarihin ne zaman olacağını iyi değerlendirmek lazım, bazı programların çakışmaması için."

- Festival 9 gün sürdü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, İstanbul Ticaret Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklenen "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali", İlber Ortaylı, İskender Pala, Rasim Özdenören, Erhan Afyoncu, Hayati İnanç, Melike Günyüz, Kemal Sayar, Mete Yarar, Salih Zengin, Ahmet Turgut, Üstün İnanç, Ömer Tuğrul İnançer, Süleyman Seyfi Öğün, Işıl Açıkkar, Emin Işık, Sadık Yalsızuçanlar, Güray Süngü ve Gülper Refiğ'in de aralarında bulunduğu birçok yazarı, kitapseverlerle buluşturdu.

Farklı kurum ve kuruluşların yanı sıra sahaflar, belediyeler ve STK'ların da stant açtığı festivalde, İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin adına bir anma etkinliği yapıldı.

Kapılarını 23 Şubat'ta açan "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" boyunca şiir dinletileri, paneller, söyleşilerde de kitap meraklıları, ünlü isimlerle tanışma fırsatı buldu.

Festival kapsamında ayrıca 72 ülkeden yaklaşık 200 yayınevini Türk yayımcılar ile bir araya getiren "4. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship)" organizasyonu da gerçekleştirildi.

Fuarda "Cemal Kaşıkçı Cinayeti", "Gökyüzünden Türkiye", "Yükselen Afrika", "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi", "Trump ve Küresel Düzen" ile "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı" ve "Savaş Muhabiri - Riskli Bölgelerde Habercilik" eserlerinin yer aldığı AA standına da ziyaretçiler ilgi gösterdi.



