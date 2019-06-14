1. Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi faaliyeti Konya’da Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 1.

Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 1. Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi; 17-28 Haziran tarihleri arasında Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye ev sahipliğinde, 17-28 Haziran tarihleri arasında ABD, Azerbaycan, İtalya, Katar, NATO, Pakistan, Ürdün ile Türkiye Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Konya’da bulunan 3’üncü Ana Jet Üssü’nde Anadolu Kartalı-2019 eğitimi yapılacak.

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