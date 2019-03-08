1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi başladı

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öncülüğünde düzenlenen 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresinin açılış töreni, Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi.

Açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Kongre Başkanları Prof. Dr. İlknur Maviş ve Prof. Dr. Şükrü Torun, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Semra Saruç, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kongreyi Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden pek çok öğrenci de takip ediyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, kongrenin alanında bir öncü olduğunu belirterek, "Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapistliği alanında öncülük etmiştir. Yine bugün bir öncülük daha Anadolu Üniversitesi’nden ilklerin üniversitesinden gelmektedir. Kongrenin çok verimli geçmesini diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Anadolu Üniversitesi olarak bu tip çalışmaların sürekli arkasında olacağımızı belirtmek istiyorum. Hepinize en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Semra Saruç ise, dil ve konuşma terapisinin bugün dünyada en çok tercih edilen mesleklerden biri olduğunun altını çizerek, "Kongremiz, lisans ve lisansüstü öğrenciler için bitirme projesi, araştırma, tez çalışmalarına sunulan bilgi, deneyim paylaşma, sosyal etkileşim ve iletişim alanlarını genişletme amacıyla ortak bir platformda bir araya gelmek ve alanın akademik gücünü oluşturan değerli hocalarımız ve sahada çalışan mezunlarımızın katkısıyla zenginleşecek bir eğitimsel çerçeve hedeflemiştir" diye konuştu.

"Bu yolculuğu birlikte yapmamız gerekiyor"

Kongre Başkanı Prof. Dr. Şükrü Torun açılış konuşmasında dil ve konuşma terapisi alanına gerekli özverinin sağlandığına vurgu yaparak, "Bu çok gerekli bir birliktelikti. Bu birlikteliğe hasbelkader öncülük edip başlattığımız için çok mutluyuz. Her şey siz öğrenciler için, bütün alanlarda olduğu gibi dil ve konuşma terapisi alanında da ülkemizin geleceğine meslek elemanları, bilim insanları yetiştirmek üzere kendimize görev edindiğimiz ve elimizden geldiğince çaba gösterdiğimiz bu yolda yolculuğu birlikte yapmamız gerekiyor. Bu alan sizlerle gelişecek sizlerle var olacak. Paylaşımlarınız ile içten, gönülden, sevgiyle kongreyi sonuna kadar götüreceğiz ve hep birlikte tekrar buluşmak üzere hoşçakal diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kongre Başkanı Prof. Dr. İlknur Maviş, kongrenin her aşamasının Anadolu Üniversitesi’nin desteği ile gerçekleştiğini belirterek, "Anadolu Üniversitesi’ne ve Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Aramızda farklı üniversitelerden gelen hocalarımız ve öğrencilerimiz var. Türkiye’nin çeşitli illerinde hastanelerde DKT olarak çalışanlar, kurumlarından, kliniklerinden, danışmanlık merkezlerinden gelen DKT’liler var. Biz biliyoruz ki bu salonda değiller ama çeşitli üniversitelerin paydaş bölümlerinden gelen öğrencilerimiz de var" ifadelerini kullandı.

"Yarını siz gerçekleştireceksiniz"

Son olarak Prof. Dr. Ahmet Konrot da, Dil ve Konuşma Terapisinde Nereden Nereye başlıklı bir sunum yaptı. Dil ve konuşma terapisi alanının geçmişi ve bugünü üzerine konuşan Konrot, "Bugüne gelmek sanıldığı kadar kolay değildi. Bunun altında yatan birçok başka öncülerin, köklerin olduğunu da unutmamak lazım. Meslek yasaları ile dil ve konuşma terapisi eğitiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili gelişmeler bunlardan biriydi. Bu konuda da yine birlikte çalışmalar yapıldı. Ekip olarak gelişmeler üzerinde çalıştık" dedi.

Açılış etkinliğinin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Ahmet Konrot’a plaket takdim etti. Kongre 8-9 Mart tarihleri boyunca Öğrenci Merkezi Salon 2016 ve Salon 2009’da devam edecek, öğrencilere ulusal çapta bir buluşma zemini hazırlayacak.