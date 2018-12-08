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1 ton 271 kilo eroin yakalanmıştı! 4 kişi cezaevine gönderildi

Erzincan’da 1 ton 271 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 22:38
1 ton 271 kilo eroin yakalanmıştı! 4 kişi cezaevine gönderildi

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tırın dorsesindeki iç yağların içerisinde ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheliden R.Y, S.Y,C.B,C.B, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, H.Ç, ve eroini gönderdiği değerlendirildiği için Van'daki işyerinde gözaltına alınan iş adamı A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 22:38
  1. Van
  2. Erzincan
  3. uyuşturucu operasyonu

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