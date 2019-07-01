1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yıl dönümü kutlandı

Zonguldak’ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak’ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene; Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kahveci, ZOnguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, daire müdürleri ve Liman Başkanlığı personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na Liman Başkanlığı’nın tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardınan konuşan Liman Başkanı Ali Görkem, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Görkem yaptığı konuşmada şunları söyledi; "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yıldönümünün ülkemiz ve tüm denizcilerimize şahsım ve bakanlığım adına hayırlı olmasını diliyorum. Ülkeler arasındaki ilişkiler ve olayların gelişmesi incelendiğinde, denizcilik faaliyetlerini ilgilendiren pek çok olay ile karşılaşılır. Bunun sebebinin gelişen teknolojinin artırdığı ticaretin küreselleşmesi ve dünya ticaretinin yüzde 95 oranında deniz yoluyla gerçekleşmesidir. Deniz taşımacılığı demiryolu taşımacılığından 3.5 kat, kara taşımacılığından ise 7 kat daha ucuz olduğu düşünülürse deniz taşımacılığına ne kadar önem verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Türkiye Limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk Bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 351 yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmiş aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur" şeklinde konuştu.

Valilik önünde yapılan törenin ardından rıhtımdan kaldırılan tekne ile gezi yapıldı.