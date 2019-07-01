0553 313 94 23

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yıl dönümü kutlandı

Zonguldak’ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:43
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yıl dönümü kutlandı

Zonguldak’ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.


Zonguldak’ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene; Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kahveci, ZOnguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, daire müdürleri ve Liman Başkanlığı personeli katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na Liman Başkanlığı’nın tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardınan konuşan Liman Başkanı Ali Görkem, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Görkem yaptığı konuşmada şunları söyledi; "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yıldönümünün ülkemiz ve tüm denizcilerimize şahsım ve bakanlığım adına hayırlı olmasını diliyorum. Ülkeler arasındaki ilişkiler ve olayların gelişmesi incelendiğinde, denizcilik faaliyetlerini ilgilendiren pek çok olay ile karşılaşılır. Bunun sebebinin gelişen teknolojinin artırdığı ticaretin küreselleşmesi ve dünya ticaretinin yüzde 95 oranında deniz yoluyla gerçekleşmesidir. Deniz taşımacılığı demiryolu taşımacılığından 3.5 kat, kara taşımacılığından ise 7 kat daha ucuz olduğu düşünülürse deniz taşımacılığına ne kadar önem verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Türkiye Limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk Bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 351 yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmiş aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur" şeklinde konuştu.


Valilik önünde yapılan törenin ardından rıhtımdan kaldırılan tekne ile gezi yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan resmen duyurdu: 10 gün içinde geliyor
    1. Erdoğan resmen duyurdu: 10 gün içinde..
    2. Mersin’de gergedan böceği bulundu
    3. Öğrencilerden hayat kurtaracak buluş
    4. Siirt’te yaz spor okulları açıldı
    5. İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi..
    6. ABD Adana Konsolosu Baez’den DTSO’ya..
    7. Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı
    8. Sivas tarihin en soğuk 1 Temmuz..
    9. Karaduvarlı kadınlardan ‘mozaik..
    10. Antalyaspor yönetiminde istifa
    11. Polatlı OSB’ye 27 milyon TL’lik dev..
    12. Eşini dövdüğü iddia edilen kocaya..
    13. Kentte sıcaklık 30 derece! Caddeler..
    14. Ayvalık’ta Denizcilik ve Kabotaj..
    15. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali..
    16. Deniz Dibine Kamp Kurup Temizlik..
    17. İmar barışında süre uzatıldı, sektör..
    18. Aleksandar Kolarov son dakika..
    19. Tokat’ta yılanların dansı görüntülendi
    20. Mossad, Umman Körfezi'ndeki petrol..
    21. Yasak bitti, tatlısu balıkları..
    22. Camdan sanata
    23. İlk defa deniz gördüler
    24. AB liderleri başkanlık pozisyonlarında..
    25. Kızıltepe’de Barış Derneği açılış..
    26. Yolcu otobüsü otomobile çarptı!..
    27. Kuşdili Festivali’nin tarihi belli oldu
    28. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj..
    29. Katsayı ırkçılığına maruz kalan..
    30. Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde..
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor