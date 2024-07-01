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Tarih 1 Temmuz 1950: Mehmet Sait Issı'nın vefatı (Emekli Müftü)
Tarih

1 Temmuz 1950: Mehmet Sait Issı'nın vefatı (Emekli Müftü)

Yeniakit Publisher
2024-07-01 04:55:00 -
1 Temmuz 1950: Mehmet Sait Issı'nın vefatı (Emekli Müftü)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mehmet Sait Issı'yı hayırla yâd ediyoruz.

Mehmet Sait Efendi, 1874 yılında Korgan-Kara Hamza Köyünde doğdu. Babası 45 yıl Fatsa Müftülüğü yapan Hacı Mustafa Rıfkı Efendi’dir. Mehmet Sait Efendi ilköğrenimini köyünde yaptıktan sonra, eğitimini Kumru-Pençik Medresesi’nde devam etti. Bu medresenin müderrislerinden Hocazade Halil ve Hacı Mehmet Tevfik Efendilerin derslerine devam ederek, 5 Teşrin-i evvel 1321 (Ekim 1905 ) tarihinde icazetnamesini aldı.

Milli Mücadele’nin ilk günlerinde Fatsa ve çevresi halkının ulusal hareket lehinde bilinçlendirilmesinde ve Kuva-yi Milliye’nin ikmalinde üstün hizmetleri bulunan Müftü Efendi, bu hizmetlerinden dolayı takdir topladı.

Diploması, Milli Eğitim Bakanlığınca 4 yıllık yükseköğrenime eşdeğer sayılmıştır. Mehmet Sait Efendi, öğrenimi sonrası Kumru-Pençik Medresesi’nde hoca olarak göreve başlamıştır. 1 Kasım 1910’da Fatsa Müftüsü olarak tayin edilmiştir. 19 Eylül 1932 tarihinde de Safranbolu Müftülüğüne naklen atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken, 1 Temmuz 1950’de de vefat etmiştir.

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