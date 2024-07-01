1 Temmuz 1950: Mehmet Sait Issı'nın vefatı (Emekli Müftü)

Mehmet Sait Efendi, 1874 yılında Korgan-Kara Hamza Köyünde doğdu. Babası 45 yıl Fatsa Müftülüğü yapan Hacı Mustafa Rıfkı Efendi’dir. Mehmet Sait Efendi ilköğrenimini köyünde yaptıktan sonra, eğitimini Kumru-Pençik Medresesi’nde devam etti. Bu medresenin müderrislerinden Hocazade Halil ve Hacı Mehmet Tevfik Efendilerin derslerine devam ederek, 5 Teşrin-i evvel 1321 (Ekim 1905 ) tarihinde icazetnamesini aldı.



Milli Mücadele’nin ilk günlerinde Fatsa ve çevresi halkının ulusal hareket lehinde bilinçlendirilmesinde ve Kuva-yi Milliye’nin ikmalinde üstün hizmetleri bulunan Müftü Efendi, bu hizmetlerinden dolayı takdir topladı.



Diploması, Milli Eğitim Bakanlığınca 4 yıllık yükseköğrenime eşdeğer sayılmıştır. Mehmet Sait Efendi, öğrenimi sonrası Kumru-Pençik Medresesi’nde hoca olarak göreve başlamıştır. 1 Kasım 1910’da Fatsa Müftüsü olarak tayin edilmiştir. 19 Eylül 1932 tarihinde de Safranbolu Müftülüğüne naklen atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken, 1 Temmuz 1950’de de vefat etmiştir.