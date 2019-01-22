ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "1 Şubat'tan itibaren bütün mecralardan sahaya çıkıyoruz." dedi.

Ünal, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında AK Parti'nin yerel seçim çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin seçim manifestosunda neler olacağına ilişkin bilgi veren Ünal, şehrin yönetimine talip olan bütün siyasi partilerin şehirlerle ilgili ve şehrin geleceğine dair düşüncelerini, çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmaları gerektiğini belirtti.

Ünal, parti olarak çevre dostu bir kampanya yürüteceklerini, bu kapsamda yatay mimari ve sıfır atık konusunun da manifestoda yer alacağını aktararak, tüm teşkilatlara seçimde uyulması gerekenlerin yer aldığı yönetmelikleri içeren bir seçim kılavuzu göndereceklerini kaydetti.

Sosyal medyanın seçim kampanyasında kullanımına ilişkin de bilgi veren Ünal, artık dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

- "Dijital genel merkez oluşturduk"

Bir siyasi parti olarak siyasal iletişim faaliyetlerinin tam ve kusursuz olması için gerçeklikteki karşılığın aynı zamanda dijital platformda da olması gerektiğine dikkati çeken Ünal, şöyle konuştu:

"O yüzden biz dijital genel merkez oluşturduk. Bütün kurulları ve organlarıyla bir dijital genel merkez oluşturduk. Burada bizim yine MKYK'mız, MYK'mız, genel başkan yardımcılıklarımız var. Genel başkan yardımcılıklarımızın altında ilçelere ve mahallelere varıncaya kadar 1,5 milyon teşkilat mensubumuzun birbiriyle interaktif, anlık konuşabildiği bir panel oluşturduk. Dolayısıyla bütün teşkilat mensuplarımız aynı zamanda dijital ortamda da bir sosyal ağ üzerinden, bir panel üzerinden genel başkandan, mahalle başkanına kadar anlık iletişim sağlıyor."

Bunun hızlı ve yüksek koordinasyon ile veri paylaşımını sağladığını dile getiren Ünal, "Benim her bir teşkilat mensubum gerçek kişilik olarak, Twitter, Facebook, Instagram'da ve diğer ve sosyal ağlarda kendi düşüncesini, kendi siyasi bakış açısını, iletişimini sosyal ağlarda gerçekleştiriyor. Bu da bize kara propagandaya dönük bot hesapların, bazı fake hesapların, trollerin oluşturmak istediği kara propagandayı doğrudan gerçek hesaplarla engellemenizi ve kendi mesajınızı doğrudan verme imkanı sunuyor. Bu açıdan da AK Parti bir ilki gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

- "1 Şubat'tan itibaren bütün mecralardan sahaya çıkıyoruz"

Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak, Doğu Anadolu hariç bütün bölgelerde çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Ünal, "31 Ocak'ta büyük tanıtımımızı yapacağız. Cumhurbaşkanımız, manifestomuzu okuyacak. Kampanya müziklerimizi paylaşacağız. İnşallah 1 Şubat'tan itibaren bütün mecralardan sahaya çıkıyoruz." dedi.

Ünal, 27 Ocak'ta Antalya ile bütün illerde aday tanıtımlarını bitireceklerini belirterek, "31 Ocak'ta Ankara kapalı spor salonunda 81 ili davet ederek bütün illerin final aday tanıtımını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla manifestomuzu paylaşacak.O gün biz seçim müziklerimizi, seçim görsellerimizi, araç giydirmelerimizi de paylaşacağız ve 1 Şubat'tan itibaren artık bizim seçim kampanyasının birinci fazı başlayacak." diye konuştu.

Mitinglerin ne zaman başlayacağına ilişin bir soru üzerine Ünal, mitinglerin muhtemelen 15 Şubat'tan sonra başlayacağını, 2014'teki seçimlerde mitinglere 22 Şubat'ta başladıklarını hatırlattı.

Cumhur İttifakı'nda ortak adaylarının olduğu yerlerde, aday tanıtımlarına karşılıklı iki parti adaylarının da katılacağını belirten Ünal, Adana, Mersin, Adana'da ortak bir açıklama ve tanıtım olup olmayacağına ilişkin soruya "Buralarda ortak bir tanıtım olabileceği" yönünde yanıt verdi.

Ünal, Güneydoğu ile ilgili seçimlerde özel bir çalışmaları olacağını açıkladı.

CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerine ilişkin de görüşleri sorulan Ünal, şunları kaydetti:

"CHP'nin İYİ Parti ile olan görüşmeleri devam ediyor. HDP ile dirsek temasını pek tabii kamuoyuna göstermek istemiyorlar. Çünkü HDP ile kurdukları dirsek teması İYİ Parti ile yürütecekleri ilişkiyi ve iş birliğini kamuoyu nezdinde sıkıntıya sokacağı için çünkü İYİ Parti bunu çok net bir şekilde görüyor. Biz şunu görüyoruz; CHP ve İYİ Parti'nin anlaştığı ve ortak aday çıkardığı yerlerde HDP doğrudan CHP-İYİ Parti adaylarını destekleyecek. Mesela Kahramanmaraş'ta Elbistan'da CHP ve İYİ Parti ortak bir aday çıkardılar, şimdi HDP o adayı destekleyecek. Dolayısıyla burada CHP-İYİ Parti ittifakını konuşurken, gizli ittifak, gizli müttefik olarak HDP'yi de konuşmak gerekiyor."