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Korona Virüs 1 Şubat koronavirüs vaka tablosu Vefat eden ve hasta sayısı kaç oldu?
Korona Virüs

1 Şubat koronavirüs vaka tablosu Vefat eden ve hasta sayısı kaç oldu?

1 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! Peki, bugün vefat eden ve hasta sayısı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 22:36:00 -
1 Şubat koronavirüs vaka tablosu Vefat eden ve hasta sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 1 Şubat Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

1 Şubat koronavirüs vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 1 Şubat verilerine göre son 24 saatte yapılan 141 bin 703 testle birlikte toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125’e ulaştı.

Güncel tabloya göre semptom gösteren 636 hastayla birlikte 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182’ye çıktı. Can kaybı da 124 artarak 26 bin 117’ye yükseldi.

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