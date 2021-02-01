1 Şubat koronavirüs vaka tablosu Vefat eden ve hasta sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 1 Şubat Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

1 Şubat koronavirüs vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 1 Şubat verilerine göre son 24 saatte yapılan 141 bin 703 testle birlikte toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125’e ulaştı.

Güncel tabloya göre semptom gösteren 636 hastayla birlikte 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182’ye çıktı. Can kaybı da 124 artarak 26 bin 117’ye yükseldi.