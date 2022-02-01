1 Şubat korona vaka tablosu | Koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı mı?
Bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Vatandaşlar ise vaka sayısının 100 bini aşıp aşmadığını araştırıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?
Koronavirüs salgınında vaka sayıları adeta tırmanışa geçti. Peki, bugün kaç korona vakası var?
1 Şubat korona vaka tablosu | Koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı mı?
Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel tabloyu paylaştı ve hatırlatma dozları konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında “Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin” ifadelerini kullandı.