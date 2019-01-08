Saadet Partisi'nden, 1 şehirde CHP ve İYİ Parti ile ittifak kararı

CHP ve İyi Parti, 31 Mart yerel seçimleri için, şu ana kadar belirlenen 46 ilde ittifak yapma kararı aldı. Söz konusu ittifaka, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Saat Partisi'nin de katılması istendi. Ancak Saadet Partisi, bu ittifakya yer almayacağını açıkladı. İttifak tekliflerine olumsuz cevap verilse de, Saadet Partisi'nin bir şehir için iş birliğine sıcak baktığı belirtiliyor. Buna göre, büyükşehirlerden Şanlıurfa'da bu 3 parti yeniden bir araya gelecek.

Oy oranı düşük

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı, Şanlıurfa'da yüzde 7 oy almıştı. Bu oyun yüzde 3,9'u CHP'ye, yüzde 1,9'u ise İP'e ait. Kulislerde göre ortak aday olarak ismi öne çıkan kişinin, eski milletvekili Sabahattin Cevheri olduğu belirtiliyor.

HDP ile görüşme yapılabilir

Bölgede, İttifak'ın sözde gönül ortağı HDP'nin oyu yüzde 28,9 civarındaydı. Dolayısıyla HDP ile bir görüşme yapılıp, ortak aday konusunda ikna edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.