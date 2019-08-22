0553 313 94 23

Orgeneral Musa Avsever'den Ekre İmamoğlu'na ziyaret

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
Orgeneral Musa Avsever'den Ekre İmamoğlu'na ziyaret

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekrem İmamoğlu Orgeneral Musa Avsever'i, Saraçhane'deki merkez bina önünde karşıladı.

Zabıta Tören Mangası'nı selamlayan Orgeneral Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ne şöyle yazdı:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Kendisini ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. Görevinin, kendisine, ailesine, güzel İstanbulumuza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim."

İmamoğlu'nun makam odasında görüşen İmamoğlu ve Avsever, birbirlerine hediye takdim etti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
  1. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • halisdemirhalisdemir39 dk önce
    e bu adam hdpye teröredestek vermedimi yunan ajanı değilmiydi ? ordu komutanının ne işi var orda ? yoksa ordu komutanıda mı ? tövbe tövbe yok canım
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş45 dk önce
    YAHU BU REZALETTİR. AKP UYUMA

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Western Digital, WD Black serisini tanıttı
  1. Western Digital, WD Black serisini..
  2. Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış..
  3. Van’da “Yaşlı Refahı” semineri
  4. Kars’ta metruk evde yangın
  5. Schneider Electric, iklim..
  6. Suriye’yi yerle bir eden Rusya ve..
  7. Hakkari’deki içme suyu depoları yıkandı
  8. Başkan Büyükakın, “Hedefimiz yerinde..
  9. Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı..
  10. Batman'da 4 muhtar görevden..
  11. Esed rejiminden TSK gözlem noktasına..
  12. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaşanan..
  13. Altay'dan 'haciz' duyurusu
  14. Elektrik şirketinden HDP'li belediye..
  15. Fransız ekibinden Fenerbahçe'ye ret
  16. Kilis’te 3 milyon 311 bin cinsel..
  17. Bakan Selçuk açıkladı: 32 bin başvuru..
  18. Elazığ’da İl Afet Koordinasyon..
  19. Hepsini tek tek elleriyle yapıyorlar!..
  20. Anadolu Isuzu, TransAnatolia..
  21. Türk yüzücü "Denizin Everesti"ni..
  22. Adana'da akıllara durgunluk veren..
  23. Büyükşehir’in engellilere ulaşım..
  24. Kayserispor taraftarı forvet..
  25. Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini..
  26. Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV..
  27. Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül..
  28. Nizip’te 29 uyuşturucu hap ele..
  29. Şehidin eşi, şehit Yanık’ı üniformayla..
  30. Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' artışı
Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

Günün Karikatürü

22 Ağustos 2019
Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal