1 öğretmen ve 9 öğrencisinde koronavirüs çıktı
Osmaniye'de görev yapan 1 öğretmen ve 9 öğrencisinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Edinilen bilgiye göre Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde görev yapan A.Ç. isimli öğretmen, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Öğretmen A.Ç’ye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca filyasyon çalışmaları kapsamında özel ders verdiği 14 öğrencisine de korona testi yapıldı.
Öğrencilerden 9’unda koronavirüs tespit edildi.
Öğretmen ve öğrencileri Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öğrencilerin aileleri ve temas ettiği kişiler ise evlerinde 14 gün izolasyon altına alındı.