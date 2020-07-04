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Korona Virüs

1 öğretmen ve 9 öğrencisinde koronavirüs çıktı

Osmaniye'de görev yapan 1 öğretmen ve 9 öğrencisinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:49:00 -
1 öğretmen ve 9 öğrencisinde koronavirüs çıktı

Edinilen bilgiye göre Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde görev yapan A.Ç. isimli öğretmen, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Öğretmen A.Ç’ye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca filyasyon çalışmaları kapsamında özel ders verdiği 14 öğrencisine de korona testi yapıldı.

Öğrencilerden 9’unda koronavirüs tespit edildi.

Öğretmen ve öğrencileri Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin aileleri ve temas ettiği kişiler ise evlerinde 14 gün izolasyon altına alındı.

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