1 Ocak'tan itibaren başlıyor! 2 bin 100 lira maaş alabilecekler
Çalışanlar belli şartları taşıdıklarında işsizlik maaşı alma hakkına sahip oluyor. Ancak Bağ-Kur'lu esnaflar bu haktan faydalanamıyor ve işsiz kaldıklarında zorluk yaşıyor. Hayata geçecek olan yeni düzenleme ile de bu oluşan bu mağduriyetin önüne geçilecek.16 Aralık 2018 Pazar 09:29
Bu konuda bir çalışma yapılmış ve Ahilik Sandığı sistemi devreye alınmıştı. 1 Ocak 2019’dan itibaren Ahilik Sandığı devreye girecek.
İşini kaybeden esnaf Ahilik Sandığı sayesinde işsizlik maaşı alabilecek. 2019 yılında asgari ücret 2 bin lira olursa en yüksek işsizlik maaşı da 2.100 liraya çıkacak. (Akşam)
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