1 Ocak'tan itibaren başlıyor! 2 bin 100 lira maaş alabilecekler

Bu konuda bir çalışma yapılmış ve Ahilik Sandığı sistemi devreye alınmıştı. 1 Ocak 2019’dan itibaren Ahilik Sandığı devreye girecek.

İşini kaybeden esnaf Ahilik Sandığı sayesinde işsizlik maaşı alabilecek. 2019 yılında asgari ücret 2 bin lira olursa en yüksek işsizlik maaşı da 2.100 liraya çıkacak. (Akşam)