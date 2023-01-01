1 Ocak 1969: Akademisyen Mümtaz Turhan'ın vefatı

1908 yılında Erzurum’un Horasan kazasında dünyaya gelen Mümtaz Turhan, 1916’daki Rus işgali üzerine ailesi ile birlikte Kayseri’ye göç etmiştir. Kayseri Lisesi’nde başlayan orta öğrenimini Bursa ve Ankara liselerinde sürdürerek tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne giren Mümtaz Turhan, 1928 yılında devletin açtığı sınavı kazanarak eğitim için Almanya’ya gitti.

Berlin ve Frankfurt Üniversiteleri’nde yüksek öğrenim yaptı. 1935 yılında Frankfurt Üniversitesi’nde Psikoloji doktoru unvanını aldı. 1936 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tecrübi Psikoloji Çalışmaları kürsüsünde asistan olan Mümtaz Turhan, 1939 yılında “Yüz İfadelerinin Tefsiri Hakkında Tecrübi Bir Tetkik” adlı tezi ile doçent oldu. 1944 yılında Cambridge Üniversitesi’nde sunduğu bir araştırma ile ikinci doktorasını aldı. 1950 yılında profesörlüğe atanan Mümtaz Turhan, daha sonra Tecrübi Psikoloji Kürsüsü Başkanı ve Tecrübi Psikoloji Enstitüsü müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1969 yılında vefat etti.