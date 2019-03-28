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"1 Nisan sabahı bu ülke kaosa girsin diye ellerini ovuşturanlar var"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "1 Nisan sabahı bu ülke kaosa girsin diye ellerini ovuşturanlar var. Bu ülke yine o dönemlere dönsün diye. Ama bizim milletimiz izin vermez. O zillet ittifakını, illet ittifakını 31 Mart akşamı sandığa gömerler"- "CHP yerel seçim manifestosunu açıkladı. Diyorlar ki, 'Martın sonu bahardır.' Ben de Çankırılı kardeşlerime soruyorum. CHP döneminde hangi ilçe, hangi şehir hizmet gördü ki bu martta görsün. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, karnenizi de biliyoruz. İkisi de sıfır"

28 Mart 2019 Perşembe 20:26
"1 Nisan sabahı bu ülke kaosa girsin diye ellerini ovuşturanlar var"

ÇANKIRI (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1 Nisan sabahı bu ülke kaosa girsin diye ellerini ovuşturanlar var. Bu ülke yine o dönemlere dönsün diye. Ama bizim milletimiz izin vermez. O zillet ittifakını, illet ittifakını 31 Mart akşamı sandığa gömerler." dedi.

Çankırı Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Kurum, bugüne kadar 50'nin üzerinde şehre gittiğini ve oralarda vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltecek projeleri inceleyerek hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik seçim manifestosunun 8 maddesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ilgilendirdiğini belirten Kurum, şunları dile getirdi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak şehrin altyapısından üstyapısına, kentsel dönüşümden millet bahçelerine kadar tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek, yaşam kalitesini yükseltecek birçok projeyi yerinde görüşüyoruz ve hızlı bir şekilde hayata geçirmeye gayret ediyoruz."

- "Şimdi darbelere 'dur' diyen bir Türkiye var"

Bugünü anlamak için biraz geriye gidilmesi gerektiğine vurgu yapan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan 16 yıl önce hem savunma sanayinde hem de ekonomide bağımlıydık. Ama şimdi IMF'ye olan borcumuzu tamamladık, ekonomik bağımsızlığımızı ilan ettik. Yerli savunma silahlarımızı ürettik, gidip Afrin'de, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Eğer biz o silahlarımızı üretemeseydik biz bugün başarılı olamazdık. IMF'ye borcumuzu ödedikten sonra 2002 yılında milli gelirimiz 220 milyar dolardı, şimdi 860 milyar dolar. Artık yıllık 160 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldik. Eskiden darbelere, cuntalara karşı teslim olan bir ülke vardı, şimdi 16 saatte darbelere, tankların önüne çıkarak milletiyle siper olarak 'dur' diyen bir Türkiye var."

- "Bu kutlu yürüyüşümüze milletimizle devam ederken öbürleri zillet ittifakını kurdular"

Millet İttifakı'na gereken cevabın 31 Mart'ta verileceğini söyleyen Kurum, "1 Nisan sabahı bu ülke kaosa girsin diye ellerini ovuşturanlar var. Bu ülke yine o dönemlere dönsün diye. Ama bizim milletimiz izin vermez. O zillet ittifakını, illet ittifakını 31 Mart akşamı sandığa gömerler. Bu kutlu yürüyüşümüze sizlerle, milletimizle devam ederken, öbürleri illet, zillet ittifakını kurdular. O illet, zillet ittifakı terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler. O girdikleri yolda inşallah ona 31 Mart'ta Çankırı gereken cevabı sandıkta verecektir." diye konuştu.

- "CHP'nin belediyecilik karnesi sıfır"

CHP'nin yerel seçim manifestosunu eleştiren Kurum, şunları kaydetti:

"CHP yerel seçim manifestosunu açıkladı. Diyorlar ki, 'Martın sonu bahardır.' Ben de Çankırılı kardeşlerime soruyorum. CHP döneminde hangi ilçe, hangi şehir hizmet gördü ki bu martta görsün. Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, karnenizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Sizin döneminiz çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. İşte o çöp, çamur, çukuru bitiren AK Parti olmuştur, 'ak belediyecilik' olmuştur, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Onlar o kaosların içinde yürüye dursunlar biz milletimize sevdamızla yol yürümeye devam edeceğiz."

Meydandaki konuşmasının ardından Çankırı Belediyesini ziyaret eden ve belediye başkan adaylarıyla toplantı gerçekleştiren Kurum, daha sonra kentten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:26
  1. 31 Mart Seçimleri
  2. cumhur ittifakı
  3. çankırı
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı
  5. Murat Kurum

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