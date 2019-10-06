Arda Ayten 1 milyon TL ile ne yapacağını açıkladı!

Yarışmanın ardından Türkiye'nin konuştuğu Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, ödülü kazandıktan açıklamalarda bulundu. Arda Ayten en çok merak edilen '1 milyon TL'yi ne yapacak' sorusuna cevap verdi.







Ayten, büyük ödülle ilgili yaptığı açıklamada, ''Gelecek yaz, öğrenebildiğim kadar dil öğreneceğim, kitaplarımın hepsini kendim basacağım ve bir öğrenci olarak öleceğim. Yarışmadan önceki gelirlerimle belli başlı sayıda kitap okumuştum, şimdi 1 milyon lirayı düşününce 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu ömrüm boyunca okuyamacağım bir sayı. İlk günlüğümü yazacağım." ifadelerini kullandı.



Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında Arda Ayten 1 milyon liralık soruyu bilerek 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi omuştu.



Arda Ayten, soruya cevap ararken İstiklal Marşı'nın on kıtasını canlı yayında okudu. Soruda, 'Hangi kelime İstiklal Marşı'nda daha az geçer' deniliyordu ve 'kan, toprak, vatan ve yurt' seçenekleri veriliyordu. Yarışmacı soruya 'toprak' yanıtını vererek 1 milyon TL'yi aldı ve yarışma tarihine geçti.