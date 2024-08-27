1 milyon liranın altında sadece 4 otomobil kaldı! İşte marka ve modelleri...

Otomobil fiyatları artmaya devam ederken 4 markadan sevindiren cazip fiyat müjdesi geldi. Son zamanda artan kur fiyatları ve yüksek vergiler nedeniyle tüketiciler uygun fiyatlı otomobilleri araştırmaya devam ediyor. İşte 1 milyon liranın altındaki en çok tercih edilen otomobiller…

HYUNDAİ İ10 AĞUSTOS 2024 FİYATI VE KAMPANYASI

Hyundai, bireysel araç alımlarında geçerli yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA aracılığıyla, Hyundai i10’un Jump versiyonu dışındaki tüm versiyonları için cazip finansman seçenekleri sunuluyor. Stoklarla sınırlı olan kampanya, 114.000 TL’ye 12 ay 0% faizli taşıt kredisi imkanı sağlıyor. Ancak kredi kullanımında, taşıt kredisi için tahsis ücreti ve BSMV’nin müşteri tarafından ödenmesi gerektiği belirtiliyor.

FİAT EGEA AĞUSTOS 2024 FİYATI VE KAMPANYASI

Kampanya 02.08.2024 – 02.09.2024 tarihleri arasında 0 km 2024 yılı Egea modellerinde sınırlı sayı için geçerlidir. Kampanya kapsamında belirtilen 944.900 TL fiyat, Egea Sedan Easy 1.3 M. Jet 95 HP modellerde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanmış şekildedir, metalik renk ve ekstra donanımları içermiyor.



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CİTROEN C3 AĞUSTOS 2024 FİYATI VE KAMPANYASI

ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre bir otomobil almayı düşünenler için Citroen, piyasadaki en uygun fiyatlı seçeneklerden birini sunuyor. Citroen C3 modeli, şu anda 963.000 TL’ye satışta olup, ÖTV muafiyeti hakkı olan müşteriler için bu fiyat 535.000 TL’ye düşüyor.

OPEL CORSA AĞUSTOS 2024 FİYATI VE KAMPANYASI

150.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı veya kredi kullanılmadığında 20.000 TL nakit indirimi sunuluyor. Kampanya 22 Ağustos 2024 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Corsa Ultimate model aracın online rezervasyon aracılığıyla kampanyaya katılım sağlayan bayilerde satın alımında geçerlidir. Belirtilen tavsiye edilen fiyat sadece, ön rezervasyonu yapılan Corsa Ultimate aracın rezervasyon tarihindeki opak renk ve opsiyonsuz standart paket alımlarında uygulanıyor.



