0553 313 94 23

"1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Bakanlık olarak 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"- "Bakanlık olarak tüm havuzlarımızı, belediyelerin ve üniversitelerin havuzlarını bu amaç doğrultusunda kullanacağız. Gerekirse özel sektörle de havuz konusunda iş birliği yapacağız Yeni havuz inşa etme notasında çok güzel çalışmalarımız var. Yüzme noktasında her türlü engeli ortadan kaldıracağız"

21 Temmuz 2019 Pazar 12:06
"1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceklerini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak ikinci 100 günlük plan çerçevesinde 100 bin kişiye yüzme öğretme hedefi koyduklarını hatırlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu çerçevede gördüğümüz teveccüh bizleri çok daha farklı bir noktaya sevk etti. 100 bin hedefini, 100 günlük süreçte 150 bin çocuğumuza yüzme öğreterek tamamladık. Bugün yeni bir hedef koyuyoruz. Bakanlık olarak 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, yüzmenin sağlığı sürekli kılma adına önemli bir spor olduğuna dikkati çekerek, "Bakanlık olarak tüm havuzlarımızı, belediyelerin ve üniversitelerin havuzlarını bu amaç doğrultusunda kullanacağız. Gerekirse özel sektörle de havuz konusunda iş birliği yapacağız. Yeni havuz inşa etme notasında çok güzel çalışmalarımız var. Yüzme noktasında her türlü engeli ortadan kaldıracağız. Her yaştan insana yüzme öğreteceğiz. Sürecin sonunda Avrupa'da ve dünyada yüzme şampiyonlarıyla bu başarıyı taçlandıracağız." diye konuştu.

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı hakkında da görüşlerini aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Organizasyon güzel. İstanbul, dünyanın gözbebeği. Organizasyonun güzel bir şekilde yürümesi ve halkımızın ilgisi bizleri umutlandırıyor. Gücümüze güç katıyor. Bu yarışmaya yüzücü olarak katılan yarısı yabancı bin 200 kişi var. Bunlar 28 dakikada kontenjanı doldurdu. Bu da ülkemizin spor turizmi açısında geldiği noktayı ve ülkemize duyulan güveni ortaya koyması açısında çok önemli. Bu noktada ülkemizin spor turizmi noktasındaki imkanlarını arttıracağız. Bu süreci daha da güçlendireceğiz."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:06
  1. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. yüzme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    1. İngilizler tanker olayına yeni boyut..
    2. İtalyan rüyası limonlu Amalfi..
    3. Darbeci yarbayın yalanlarını ortaya..
    4. Eğitim Bir Sen eğitim-öğretim dönemi..
    5. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    6. Ukrayna sandık başında
    7. Karında sertlik neden olur?
    8. Zorlu mera, DAP İdaresi’nin desteğiyle..
    9. Sivasspor'da Kone ve Erdoğan Yeşilyurt..
    10. Barış buluşmasında kan aktı! 1 ölü, 1..
    11. Vali Çiftçi Sungurlu’da incelemelerde..
    12. Köylerde kış hazırlığı erken başladı
    13. Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır..
    14. Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası..
    15. İngiltere tanker krizinde Rus..
    16. Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlısı..
    17. Traktörün altında kalan sürücü can..
    18. KKKA’da kene tutunmasında dikkatli..
    19. Fitne çıkarmaya devam ediyorlar! Terör..
    20. "Sistem her şeyin anahtarıdır"
    21. Kiralık ev bulamayan Kayhan ailesi..
    22. Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 3 yeni atama
    23. Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale..
    24. Yenimahalle buram buram kahve koktu
    25. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı..
    26. Edremit Belediyesi engelleri kaldırıyor
    27. PKK Arapları katlediyor
    28. Düzce’de bulunan cesedin kimliği..
    29. Meram’da tapu sevinci
    30. Nusaybin Belediyesi gençlik koşusu..
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular