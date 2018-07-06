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Yıllardır bekliyorlardı! 1 milyon çiftçiye müjdeli haber

Devlete ecrimisil ödeyerek geçimini sürdüren üreticilerin beklediği sorun sonunda çözülüyor. Hazine ile artık kira sözleşmesi yapabilecek olan çiftçiler ÇKS’ye kayıt olabilecek ve desteklerden de yararlanabilecek. Düzenlemeden yaklaşık 1 milyon çiftçinin yararlanması bekleniyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 07:16
Yıllardır bekliyorlardı! 1 milyon çiftçiye müjdeli haber

Bir milyona yakın çiftçinin merakla beklediği ecrimisil sıkıntısı ortadan kalktı. Hazine arazileri üzerinde çiftçilik yapan ailelere devlet desteklerinden yararlanma yolu açıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Hazine arazilerinde ecrimisil ödeyerek tarım yapan yüzbinlerce çiftçinin yıllardır bekleyen ve yılan hikayesine dönen sorunuyla ilgili çözüme kavuşulduğu için mutlu olduklarını söyledi. Bayraktar, “Başbakan Yıldırım’a ilettiğim çiftçimizin yıllardır bekleyen ecrimisil sorunu, Başbakanımızın talimatıyla çözüldü” dedi. Bayraktar, bu kapsamdaki yüzbinlerce çiftçinin Hazine ile kira sözleşmesi yaparak ÇKS’ye kayıt olabileceğini, desteklerden yararlanacağını belirtti.

TARIM ARAZİLERİNİN % 30'UNA DENK GELİYOR

Bayraktar, yaptığı açıklamada, uzun yıllardan bu yana Hazine arazilerinde yüzbinlerce çiftçinin ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirmesine rağmen, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kaydolamadıkları için devletin sağladığı hiçbir destekten yararlanamadığını belirtti. Şemsi Bayraktar, ÇKS’ye kayıt olmayan 8,57 milyon hektar arazinin yaklaşık yüzde 30’unu ecrimisil arazilerin oluşturduğunu vurguladı. Bayraktar, yıllardır Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin takibinde olan, kamu kurum ve kuruluşlarıyla defalarca yazışma yapılan ve hemen her platformda dile getirilen konunun Başbakan Binali Yıldırım’a iletildiğini, Başbakan Yıldırım’ın talimatıyla sorunun çözüldüğünü belirtti.

3 YILLIK GEÇMİŞ ŞARTI

Bayraktar, düzenlemeden yararlanacak çiftçiler için en az geriye dönük 3 yıl ecrimisil ödeme şartı bulunduğunu söyledi. Bayraktar, “Çiftçilerimiz, Hazine ile kira sözleşmesi yaparak ÇKS’ye kayıt olabilecek, tarımsal desteklerden, düşük faizli kredilerden, tarım sigortalarından yararlanabilecek, TMO’ya ürün teslim edebilecek, doğal afetlerden zarar görmeleri halinde düşük faizli kredilere yönelik borç ertelemelerinden de faydalanabilecek” dedi. 1 milyona yakın bu durumda çiftçi olduğu belirtiliyor. En çok Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde bu durumda bulunan üretici yeralıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 18 KASIM 2018

Düzenleme için yükümlülüklerden bahseden Bayraktar, “Çiftçilerimiz, şartları yerine getirmeleri halinde, 10 yılın sonunda, isterlerse kira sürelerini uzatabilecek veya doğrudan araziyi satın alabilecekler” dedi. Bayraktar, çiftçilerin 18 Kasım 2018 tarihine kadar, Milli Emlak Müdürlüklerine kira sözleşmesi başvurusu yapması gerektiğine dikkat çekti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 07:16
  1. çiftçiler
  2. ecrimisil
  3. ÇKS

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