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1 milyon Katalan meydanlara çıktı!

İspanya'da Katalonya Bayramı olarak nitelendirilen "La Diada'yı" kutlamak için 1 milyon Katalan sokaklara döküldü.

11 Eylül 2018 Salı 22:51
1 milyon Katalan meydanlara çıktı!

İspanya’nın Barselona şehrinde yaklaşık 1 milyon Katalan, Katalonya Milli Bayramı “La Diada’yı” kutlamak için meydanları doldurdu. 

Katalonya Başkanı Quim Torra, bu yılki La Diada gününü tarihsel olarak nitelendirilmişti. Torra bugünkü konuşmasında özgürlük istediklerini açıkladı. Barcelona’nın meydanlarına toplanan Katalanlar ise bağımsızlık sloganları ve marşları okuyup söyledi. 

Şehrin en geniş caddesi Diagonal’de 6 buçuk kilometre sıra olan insanlar üzerinde “Katalan Cumhuriyeti” yazan tişörtler giydi. Etkinliklerin organizatörleri 460 bin insanın mitinge kayıtlı olarak katıldığını açıklarken Barselona polisi geçen yıl olduğu gibi 1 milyon insanın etkinliklere katıldığını açıkladı. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 22:51
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