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Amerikan rüyası olarak biliniyor! 1 milyon dolarlık banknot Uşak'ta ele geçirildi

Uşak'taki düzenlenen operasyonda ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak bastırılan 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Paranın gerçek olup olmadığının tespiti için Merkez Bankasına gönderileceği öğrenildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 08:42
Amerikan rüyası olarak biliniyor! 1 milyon dolarlık banknot Uşak'ta ele geçirildi

Uşak’ta jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın üzerinden prestij ve ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak bastırılan 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şahsın sayılı bastırılan banknotu nereden buldukları ise araştırılıyor.

1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde elinde 1 milyon dolarlık banknot bulunduran şahıs bilgisine ulaşan Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan Y.K., isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknot ise jandarma ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Şahsın 1 milyon dolarlık banknotu nasıl ele geçirdiği ya da nereden bulduğu ise soruşturma sonunda netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

Banknot 1988 yılında ABD tarafından prestij amaçlı bastırılmıştı

Öte yandan, ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknotun 1988 yılında ABD tarafından prestij amacıyla bastırıldığı bildirildi. Uluslararası Milyonerler Birliği tarafından ticari başarı ve ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak üretilen 1 milyon dolarlık banknotlar gerçek para yerine geçmemesine rağmen koleksiyoncular arasında 10 binlerce dolara alınıp satılıyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 08:42
  1. Uşak
  2. 1 milyon dolar
  3. banknot

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