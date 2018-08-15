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Boydak Holding, 1 milyon 750 bin doları TL'ye çevirdi!

TMSF tarafından yönetilen Boydak Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin "Holding şirketlerimizden Bizim Menkul Değerler, 1 milyon 750 bin dolarını bozdurdu, parayı hisse senedi piyasasında değerlendirecek" dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:10
Boydak Holding, 1 milyon 750 bin doları TL'ye çevirdi!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'e bağlı yatırım şirketinin, 1 milyon 750 bin doları Türk lirasına çevirdiği bildirildi.

Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yaptığı açıklamada, son günlerde döviz kurunda yaşanan hareketliliğin tamamen spekülatif olduğunu ve ekonomik gerçeklerle izah edilemeyeceğini belirtti.

Günün tarafını belli etme ve bu spekülasyonlara karşı destek olma günü olduğunu ifade eden Ertekin, şunları kaydetti:

"Söz konusu gelişmelerin rasyonel bir gerekçesi olmadığı için psikolojiye oynanıyor, öncelikle panik olmamak lazım. Gün tarafını belli etme ve birlik olma günüdür. Destek günüdür. Destek ise sözle değil icraatla olur. Holding şirketlerimizden Bizim Menkul Değerler, 1 milyon 750 bin dolarını bozdurdu, parayı hisse senedi piyasasında değerlendirecek. Türkiye aleyhtarı yaklaşım sergileyen tüm sosyal medya kanallarında reklam kullanımlarını durduran ilk üç firmadan biriyiz. Bunun yanında spekülatif ve algıya yönelik haberlerle Türkiye vatandaşlarını ve dünyada da yatırımcıları etkilemeye çalışan Bloomberg de boykot listemizi girdi. Bloomberg ekranlarını kullanmamaya ve finans terminali üyeliğimizi de sonlandırma kararı aldık."

Ertekin, Türkiye'nin ekonomik temellerinin sağlam olduğunu vurgulayarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı planları sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:10
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  2. Dolar bozdurma
  3. TMSF
  4. açıklama
  5. Türk Lirası

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