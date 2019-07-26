1 milyon 650 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekiplerince 1 milyon 650 bin mükerrer bandrollü ve bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, olaya ilişkin 4 şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde mükerrer bandrollü olan ve bandrolsüz gümrük kaçağı makaron satışı ile ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Polis ekiplerince tespit edilenbir depo ve 2 araçta yapılan aramalar neticesinde 950 bin mükerrer bandrollü, 700 binbandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olaya ilişkin 4 şahıs yakalandı.