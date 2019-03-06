1 milyon 645 bin TL’lik Afyon sakızı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne Hamzabeyli Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 645 bin lira değerinde yaklaşık 42 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk değerlendirmesi ve istihbarat çalışmaları sonucunda Hamzabeyli Gümrük Sahasına gelen araç, şüpheli kapsamına alınarak İhbar Takip Programına kaydedildi. Polis ve gümrük işlemlerinin ardından Kara Kapıları Taşıt Takip Programında uyarı veren araç, x-ray taramasına sevk edildi.

Yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği eşliğinde arama yapıldı. Dedektör köpeğinin aşırı tepki verdiği bölgelerde yapılan aramalarda, zulalanmış halde preslenerek vakumlanmış siyah naylon içerisinde toplam 13 paket tespit edildi. Yapılan tartım ve analiz sonucu paketlerin içerisinde 41 kilogram 95 gram maddenin Afyon sakızı olduğu anlaşıldı.

Savcılık makamından alınan talimatla piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 645 bin lira olan Afyon sakızına el konuldu. Araç şoförü gözaltına alınarak adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.