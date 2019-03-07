1 milyon 170 bin TL maliyetli fırının yapımında sona gelindi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, alt katı fırın üst katı da misafirhane olarak kullanılacak 1 milyon 170 bin TL maliyetli bina yapımında sona gelindiği belirtildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıkamada, ’’İlçemizin en büyük sorunlarından biri de belediye ekmek fırınımızdı. Fırının şehir içinde olması yıllarca hava kirliliği yarattı ve etrafında ki yaşayan vatandaşlarımız belki de evlerin camını açamadı. Park kıraathanesinde oturan vatandaşlarımız dumandan ve kurumdan her zaman serzenişte bulundu. Göreve talip olduğumuzda kesinlikle ekmek fırınını şehir merkezinden taşıyacağımızın sözünü vermiştik. İlçemizin bir çok eksik hizmetlerini gidermek için çalıştık ki, fırının tamamlanmasında biraz geciktik.Ama şükürler olsun ki artık fırınımızı hizmete sokmak üzereyiz. Temelinden çatısına inşa ettiğimiz fırını açmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ diye konuştu.