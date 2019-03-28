0553 313 94 23

1 milyon 156 bin genç ilk defa oy kullanacak

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen ilk kez sandığa gidecek

28 Mart 2019 Perşembe 09:40
1 milyon 156 bin genç ilk defa oy kullanacak

ANKARA (AA) - Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gideceği 31 Mart Pazar günü, 1 milyon 156 bin seçmen ilk kez oy kullanacak.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun gereği, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme hakkına sahip.

AA muhabirinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

Seçmen listeleri oluşturulurken vatandaşlar nüfus kütüğünde yazılı bulunan doğduğu ay ve güne göre işleme tabi tutuluyor. Seçmen listeleri hazırlanırken 18 yaşın doldurulmuş olması hesabında, seçim günü (o gün dahil) esas alınıyor.

Buna göre, 31 Mart'ta yapılacak seçimde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gidecek.

YSK tarafından, kesinleşen seçmen listeleri 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirildi. Süreçte askere giden, kısıtlılar, vefat eden veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar tespit edilerek Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine bu kişilerle ilgili "oy kullanamaz" şerhi düşüldü.

YSK Başkanı Sadi Güven, bu durumdaki seçmen sayısının 146 bin 669 olduğunu açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:40
  1. 18 yaşını dolduran seçmen
  2. 31 mart seçimi
  3. İlk kez sandığa gidecek
  4. YSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Koca, Editör Masası'na konuk oldu
    1. Bakan Koca, Editör Masası'na konuk oldu
    2. Karabük’te ‘AK Yürüyüşler’ devam ediyor
    3. Binali Yıldırım: Amacımız tiyatrodan..
    4. (Özel Haber) Kosova ve Afganistan’dan..
    5. Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri..
    6. Şili’de tacizci Piskopos para cezasına..
    7. Arkas Spor şampiyonluğa odaklandı
    8. Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    9. e devlet Turkcell Türk Telekom hat..
    10. Nişantaşı Üniversitesi'nde "Marmara..
    11. Gaziantep TEKNOPARK ’ta Kalabalık..
    12. TİKA’nın Afganistan’da yenilediği..
    13. Hangi seçmen, “Oyum hırsıza, çünkü..
    14. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    15. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    16. Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını..
    17. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
    18. Sıcak asfalt üretimi ‘finişer’ ile..
    19. Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına..
    20. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    21. ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ yapıldı
    22. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    23. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    24. Cinsel hayatta PRP dönemi
    25. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    26. Ferhat Sarıkaya'ya istenen ceza belli..
    27. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    28. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    29. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    30. Merkez Bankasından swap hamlesi
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...