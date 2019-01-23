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1 milyar TL'lik Boat Show Tuzla, 16 Şubat'ta başlayacak

Türkiye ve dünyanın en önemli tekne üreticilerinin katılacağı Boat Show Tuzla, yaklaşık 75 bin kişiyi misafir edecek- Fuar için 35 bin metrekarelik dünyanın en büyük geçici yapısı kuruluyor

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:33
1 milyar TL'lik Boat Show Tuzla, 16 Şubat'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en önemli tekne fuarlarından biri olarak gösterilen Boat Show Tuzla, 16 Şubat'ta başlayacak.

Via Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Tuzla Viaport Marina'da gerçekleşecek fuarda sergilenecek teknelerin toplam tutarı yaklaşık 1 milyar TL değerinde bulunuyor. 150'den fazla firmanın katılım sağlayacağı fuara, 75 bine yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Via Fuarcılık, Boat Show Tuzla ile sektörün lider tekne, marin ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getiriyor.

Dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina'da, inşaat alanında da bir rekor gerçekleştiriliyor. 35 bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumu 20 gün gibi bir sürede tamamlanıyor.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:33
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