1 milyar kişi aç; 1.9 milyar obez

Allah’ın bahşettiği nimetleri hor ve adaletsizce kullanan insanlık, 1 milyar kişiye yakın insanın açlık sınırının altında yaşadığı bir tabloya neden oldu. Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) tarafından ‘Dünya Gıda Günü’ etkinliği kapsamında İstanbul’da dün düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi Eker, dünyadaki çarpık beslenme tablosuna dikkat çekti. Dünya Gıda Örgütü (FAO) temsilcileri, akademisyenler, iş adamları ve öğrencilerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Eker, "Yeryüzünde açlık çeken 1 milyar insan varken, Dünya Gıda Günü kutlanacak bir gün değildir. Bugünün, insanlığın neden böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığının sorgulanacağı, yatağa aç gitmenin ne demek olduğunun anlaşılmaya çalışılacağı bir gün olması gerekir. 6 saniyede bir insanın açlıktan öldüğü, yatağa aç gitmenin ne demek olduğunu ve açlıktan ağlayan bebeklerin feryadına kulak verme günüdür" dedi.



BEDELİNİ İNSANLAR ÖLEREK ÖDÜYOR



Bugün yeryüzünde 1 milyara yakın insanın açlıkla karşı karşıya kalmasının ticaret politikalarının vahşi ve menfaatçi bir anlayışla belirlenmesinden kaynaklandığını belirten Bakan Eker, son bir yılda dünyada gıda fiyatlarında yüzde 35 civarında artış olduğunu anlattı. Bakan Eker; buğday, mısır, pirinç fiyatlarının yükseldiğini belirterek, "Neden yükseliyor, çünkü birileri oynuyor, birileri pazarda pozisyonunu kaybetmek istemiyor. Bunun bedelini yoksullar ve açlıktan ölen insanlar ödüyor" dedi. 1 milyar kişinin aç yaşadığı dünyada 1 milyar 900 milyon kişinin de çok yemekten hastalanarak obez olduğuna dikkat çeken Bakan Eker, bu insanların zayıflamak için harcadıkları paranın 925 milyon insanının doyurulmasına yetebileceğini söyledi. Eker, bu problemin, ülkelerin, kendi vatandaşlarına bir üretim sistemine geçmelerine yardımcı olmalarıyla çözülebileceğini anlattı.



AÇ SAYISI AZALMIYOR, ÇOĞALIYOR



Dünyada 1 milyar aç varken geri kalan nüfus için dünyanın güvenli bir yer olmayacağını ifade eden Eker, barış ve istikrarın açlık ve yoksulluğun azaltılmasıyla mümkün olacağının vurguladı. Dünyadaki açlık oranının düşürülmesi hedefinin başarılamadığına dikkat çeken Tarım Bakanı Eker, 1996 yılında 840 milyon olan dünyadaki aç insan sayısının 925 milyona yükseldiğine de dikkat çekti.



TÜRKİYE DÜNYANIN 8. BÜYÜK TARIM GÜCÜ



Türkiye’nin yakın zamana kadar FAO’dan destek alan bir ülke iken bugün destek veren ülke konumuna geçtiğini belirten Eker, şunları dile getirdi: "Türkiye son 4 yıl içinde yoksul ülkelere yılda ortalama 700-720 milyon dolar kalkınma yardımı sağlıyor. Toplamda Türk milletinin ülkelere yaptığı yardımların miktarı 1,4 milyar dolar civarında. Türkiye hamdolsun bu noktalara geldi. Türkiye'de üretilen tarımsal ürünlerin hepsinin değeri 23 milyar dolardan 50 milyar doların üstüne çıktı. Dünya sıralamasında da 8. sıraya yükseldik. Dünyanın 8. büyük tarımsal gücü haline geldik.” TÜGİS’in seçtiği Türkiye’nin en iyi 10 gıda şirketinin ödüllerini Tarım Bakanı M. Mehdi Eker takdim etti. TÜGİS, sektöre desteklerinden dolayı Bakan Eker’e de bir plaket sundu ve katılımcılar birlikte fotoğraf çektirdi.